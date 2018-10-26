Can Yaman'ın reklam filminden aldığı para dudak uçuklattı!

STAR TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Can Divit karakterine hayat veren Can Yaman'ın rol aldığı bir reklam filminden aldığı para dudak uçuklattı

Can Yaman'ın reklam filminden aldığı para dudak uçuklattı!

Yaz döneminde yayın hayatına başlayan Erkenci Kuş dizisiyle son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Can Yaman, son olarak yer aldığı reklam filminden aldığı parayla gündem oldu.

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Can Yaman'ın reklam filminden aldığı para dudak uçuklattı!

Son dönemde adının aşk dedikodularına karıştığı Demet Özdemir ile birlikte bir bankanın reklam yüzü olan Can Yaman'ın bu reklam karşılığında tam 600 bin TL ücret aldığı ortaya çıktı.

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Can Yaman'ın reklam filminden aldığı para dudak uçuklattı!

CAN YAMAN KİMDİR?: Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik ve Dolunay projelerinde yer alan Can Yaman, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni.

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Can Yaman'ın reklam filminden aldığı para dudak uçuklattı!

Can Yaman, liseyi İtalyan Lisesi'nde tamamlayan ve ileri düzeyde İtalyanca konuşabilen Yaman, lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünde alarak 2012 yılında mezun oldu.

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