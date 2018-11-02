Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman kimdir babası da çok genç

Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman gençliği ile herkesi şaşırtırken ünlü oyuncunun babası Güven Yaman da dikkat çeken bir isim.

Star TV'nin bu sezon reytinglerde zirvede olan dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman magazin programlarına annesi ile damga vurdu. Bir reklam çekiminde ortaya çıkan anne Güldem Yaman'ı görenler gözlerine inanamadı. Bir çok kişi Güldem Yaman'ı, Can Yaman'ın ablası zannetti. İşe Can Yaman'ın herkesi şaşırtan genç annesi; Twitter

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Ekranın genç kuşak yüzlerinden dizi oyuncusu Can Yaman, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Bu konuda en büyük destekçisi de annesi Güldem Hanım. Bir reklam çekiminin tanıtımında ortaya çıkan anne genç görünümü ve neşesiyle dikkat çekti. Twitter

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Instagram hesabına oğluyla olan özel paylaşımlarını koyan Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman, plates ile genç kız fiziğini kazanmış. Oğlu Can Yaman gibi spora düşkün olan Güldem Yaman, minyon görünümü ile de olduğundan kat be kat genç gösteriyor. Twitter

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