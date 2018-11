Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman kimdir babası da çok genç

Star TV'nin bu sezon reytinglerde zirvede olan dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman magazin programlarına annesi ile damga vurdu. Bir reklam çekiminde ortaya çıkan anne Güldem Yaman'ı görenler gözlerine inanamadı. Bir çok kişi Güldem Yaman'ı, Can Yaman'ın ablası zannetti. İşe Can Yaman'ın herkesi şaşırtan genç annesi;