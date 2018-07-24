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Can Gürzap kimdir trafik kazası geçirmişti son durumu ne

Can Gürzap kimdir trafik kazası geçirmişti son durumu ne

SAKARYA'da karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpaması sonucu yoğun bakıma alınan oyuncu Can Gürzap kimdir ve son durumu ne sorularının yanıtları merak ediliyor. 74 yaşındaki oyuncu yoğun bakımdan çıkarılıp, servise alınacak.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 13:14 - Güncelleme: 24-07-2018 13:14

74 yaşındaki oyuncu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanaca ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Motosiklet çarpması sonucu hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma kaldırılan Can Gürzap'ın son durumu merak ediliyor.

Sapanca'da önceki gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın tedavisi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.

Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Beyninde, 'subdural hematom'(beyin kanaması) tespit edilen Gürzap'ın kanamasının ufak çapta olduğu belirtildi. Can Gürzap'a iki gündür ilaç ve gözlem ağırlıklı tedavi uygulandığı öğrenildi. Beyin zarı ve beyin arasındaki kanamanın çok ufak çapta olduğu öğrenilen Gürzap'ın bilincinin açık olduğu, yoğun bakımda doktorlar ve ünite görevlileriyle sohbet ettiği belirtildi. Can Gürzap'ın yarın yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıkarılacağı öğrenildi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, oyuncu Can Gürzap’ı ziyaret etti. Balkanlıoğlu, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.  

CAN GÜRZAP'IN EŞİ KİMDİR; Can Gürzap (d. 26 Mayıs 1944, İstanbul), Sinema, Tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978' de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı (Yorgun Savaşçı - 1993) da yapan sanatçı, halen kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapmakta, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştur. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmiştir.

Can Gürzap'ın eski eşi Arsen Gürzap'tır. Çift 1971 yılında evlendi.

Fakat çift 2001 yılında ayrıldı. Boşanmaları çok uzun süren çift 2008 yılında tamamen boşandı.

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