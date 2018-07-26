Cami kapısında günde iki saat görülen taçlı kadın başı silüeti

Camiyi görmeye gelen turistler, kapıdaki kadın silüetine yoğun ilgi gösteriyor. Oldukça sade inşa edilen caminin giriş kapısında ve mihrabındaki süslemeler de ilgi odağı oluyor. Halk arasında, camiyi inşa eden ustalarından birisinin, Niğde Sancak Beyi'nin kızına aşık olduğuna ve bu "imkansız" aşkını ölümsüzleştirmek için caminin kapısına beyin kızını tasvir eden silüeti yaptığına inanılıyor.

Niğde Kalesi ve Sungurbey Cami ile birlikte 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'ne alınan Alaaddin Camisi aradan geçen 800 yıla rağmen orijinalliğini koruyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaaddin Tepesi'nin üzerindeki ve etrafındaki yapılarla Niğde'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Tepede ve çevresinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve beylikler dönemine ait pek çok eser bulunduğunu belirten Akdemir, "Alaaddin Tepesi'ne adını veren Alaaddin Camisi bir Selçuklu dönemi eseri. Niğde Sancak Beyi Zeyneddin Beşare tarafından Gazi ve Sıddık adındaki kardeşlere inşa ettirilmiş. Caminin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir özelliği var. Özellikle yaz aylarında saat 09.00-11.00 arasında giriş kapısının üzerinde güneş ışıklarıyla beliren 'taçlı kadın başı' silüeti yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.