Cami kapısında günde iki saat görülen taçlı kadın başı silüeti

UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'nde yer alan Niğde Alaaddin Tepesi'ndeki Alaaddin Camisi, doğu kapısının üstündeki taş işlemede güneş ışınlarının yansımasıyla ortaya çıkan "taçlı kadın başı" silüetiyle ilgi görüyor.

Cami kapısında günde iki saat görülen taçlı kadın başı silüeti

UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'nde yer alan Niğde Alaaddin Tepesi'ndeki Alaaddin Camisi, doğu kapısının üstündeki taş işlemede güneş ışınlarının yansımasıyla ortaya çıkan "taçlı kadın başı" silüetiyle ilgi görüyor. Kent merkezindeki Alaaddin Tepesi'nde, 1223'de Zeyneddin Beşare tarafından iki kardeş ustaya inşa ettirilen tarihi caminin doğuya bakan kapısının üst kısmındaki taş işlemeye 09.00-11.00 saatlerinde düşen gölge, "taçlı kadın başı" silüeti oluşturuyor.

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Cami kapısında günde iki saat görülen taçlı kadın başı silüeti

Camiyi görmeye gelen turistler, kapıdaki kadın silüetine yoğun ilgi gösteriyor. Oldukça sade inşa edilen caminin giriş kapısında ve mihrabındaki süslemeler de ilgi odağı oluyor. Halk arasında, camiyi inşa eden ustalarından birisinin, Niğde Sancak Beyi'nin kızına aşık olduğuna ve bu "imkansız" aşkını ölümsüzleştirmek için caminin kapısına beyin kızını tasvir eden silüeti yaptığına inanılıyor.

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Cami kapısında günde iki saat görülen taçlı kadın başı silüeti

Niğde Kalesi ve Sungurbey Cami ile birlikte 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'ne alınan Alaaddin Camisi aradan geçen 800 yıla rağmen orijinalliğini koruyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaaddin Tepesi'nin üzerindeki ve etrafındaki yapılarla Niğde'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

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Cami kapısında günde iki saat görülen taçlı kadın başı silüeti

Tepede ve çevresinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve beylikler dönemine ait pek çok eser bulunduğunu belirten Akdemir, "Alaaddin Tepesi'ne adını veren Alaaddin Camisi bir Selçuklu dönemi eseri. Niğde Sancak Beyi Zeyneddin Beşare tarafından Gazi ve Sıddık adındaki kardeşlere inşa ettirilmiş. Caminin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir özelliği var. Özellikle yaz aylarında saat 09.00-11.00 arasında giriş kapısının üzerinde güneş ışıklarıyla beliren 'taçlı kadın başı' silüeti yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

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