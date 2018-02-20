Çalıkuşu'yla damga vurmuştu! Son haliyle yıllara meydan okuyor

Bir döneme damgasını vuran Çalıkuşu dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Aydan Şener güzelliğiyle, zarafetiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Çalıkuşu'yla damga vurmuştu! Son haliyle yıllara meydan okuyor

Aydan Şener, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalıkuşu'ndan uyarlanan televizyon dizisindeki güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Aydan Şener 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Ailesi, Şener 1 yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti.

19
Çalıkuşu'yla damga vurmuştu! Son haliyle yıllara meydan okuyor

Aynı yıl evlendi. Daha sonra Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizilerinde oynadı. 90'lı yıllarda dizi ve film çalışmaları yaptı. Oynadığı bazı filmler şöyle: "İki Kız kardeş", "Gül ve Diken", "Zühre", "Gölge Çiçeği", "Tutku", "Hicran", "Ay Işığında Saklıdır", "Kumru", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Yüzleşme", "Hüznün Yüzü", "Ah Nalan. 1988 yılında kızı Ecem doğdu, 1991 yılında eşinden ayrıldı.

29
Çalıkuşu'yla damga vurmuştu! Son haliyle yıllara meydan okuyor

Aydan Şener artık dizi ve filmlerde rol almıyor ama tiyatroyu bırakmadı. Üç sezondur "Sevgilime Göz Kulak Ol" oyunuyla sahnelerde.

39
Çalıkuşu'yla damga vurmuştu! Son haliyle yıllara meydan okuyor

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve zerafetiyle erkeklerin göz hapsinde olan Aydan Şener'in son hali görenleri hayrete düşürüyor.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat