Çalıkuşu'yla damga vurmuştu! Son haliyle yıllara meydan okuyor

Aydan Şener, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalıkuşu'ndan uyarlanan televizyon dizisindeki güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Aydan Şener 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Ailesi, Şener 1 yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti.

Aynı yıl evlendi. Daha sonra Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiye dizilerinde oynadı. 90'lı yıllarda dizi ve film çalışmaları yaptı. Oynadığı bazı filmler şöyle: "İki Kız kardeş", "Gül ve Diken", "Zühre", "Gölge Çiçeği", "Tutku", "Hicran", "Ay Işığında Saklıdır", "Kumru", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Yüzleşme", "Hüznün Yüzü", "Ah Nalan. 1988 yılında kızı Ecem doğdu, 1991 yılında eşinden ayrıldı.