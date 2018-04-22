Çağlar Ertuğrul kimdir Adriana Lima tweetini anında sildi!

Çağlar Ertuğrul kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Adriana Lima'ya twitter'dan ne yazdı soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Beyaz Show'a katılan Çağlar Ertuğrul ve Metin Hara arasında zaman zaman soğuk rüzgarlar esse de bozuntuya vermeyen Çağlar Ertuğrul, Metin Hara'nın Adriana Lima'ya olan aşkını anlattıkça şekilden şekile girdi.

Hal böyle olunca, Çağlar Ertuğrul'un zamanında Adriana Lima'ya attığı tweet ortaya çıktı ve bu konu sosyal medyaya damgasını vurdu.

'SANA SARILARAK UYUSAYDIM'

Çağlar Ertuğrul'un Adriana Lima'ya attığı tweet ise şöyle:

"Sensiz gecelerim hep kabuslara karışıyor. Yine yoksun yine yalnızım yanımda olsaydın, sana sarılarak uyusaydım Adriana Lima"

*Çağlar Ertuğrul bu tweeti tam 6 yıl önce atmış.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR: Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. 2005 yılında Bornova Anadolu lisesinden mezun olmuş ardında 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği okuyarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Üniversitenin tiyatro klubüne üye olan Ertuğrul, ilk tiyatro deneyimini burada yapmıştır.

Çağlar Ertuğrul, üniversites son sınıftayken Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde eğitim görmüş ardından 3 MOTA Sanat Atölyesinde modern oyunculuk dersleri almıştır.

İlk televizyon deneyimini Rocco Sıkısakız, Pınar Krem Peyniri ve Turkcell gibi reklam filmlerinde yapmıştır. 2012 yılında yönetmen ve senarist Alper Çağlar ile tanışarak Dağ filminde rol almıştır. Dağ filminin çekimlerini tamamlamak üzereyken Mahsun Kırmızıgül dizisi için onu denemelere çağırdı. Dağ filminin ardından 2012-2014 yılları arasında Mahsun Kırmızıgül imzalı Benim İçin Üzülme adlı dizide Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Öykü Çelik, Ünal Silver ve Selin Şekerci ile birlikte başrolü paylaşmıştır.

Çağlar Ertuğrul, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaparak bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır. 2014 yılında Boynu Bükükler, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Karanfil gibi başarılı dizilerde usta isimler ile birlikte rol almıştır.

2016 yılında senaryosu ve yönetmenliği Alper Çağlar'dan olan Dağ 2 adlı sinema filminde Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe, Murat Serezli, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Oyunculuk konusunda başarısını ispatlayarak ekranların sevilen ve beğenilen yüzü haline gelen Ertuğrul, bir çok hayran kitlesine sahiptir.

Çağlar Ertuğrul, şimdilerde ise Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Tolga Güleç, Alp Navruz gibi isimlerin paylşatığı Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide Yağız Egemen karakterini canlandırmaktadır.

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı sinema ve dizi filmleri;

2017 - Fazilet Hanım ve Kızları

2016 - Dağ 2

2016 - Biz Size Döneriz

2014 - Beyaz Karanfil

2014 - Kurt Seyit ve Şura

2014 - Boynu Bükükler

2014 - Bana Masal Anlatma

2012-2014 - Benim İçin Üzülme

2012 - Dağ