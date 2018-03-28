Çağla Şikel'in başı fena dertte! Hapsi isteniyor...

Çağla Şikel muhasebecisinin hatası yüzünden Maliye ile davalık oldu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişlerinin yaptığı denetimde Şikel'in 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastlandığı ve bu faturaları gider hesabında gösterip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili rapor hazırlayan müfettişler sahte faturaların asıllarına el koyarak durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar etti. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açılan Şikel konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Çağla Şikel'in açıklaması...

ŞİKEL MUHASEBECİYİ SUÇLADI: Çağla Şikel bir açıklama metni yayınlayarak şunları söyledi: " Bu gün basında çıkan ve sahte belge kullanma yoluyla vergi kaçırdığıma ilişkin haberle üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti doğmuştur. Ben bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim. Ancak eski muhasebecim Erdal DOĞAN haberim olmaksızın tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadı ile defterlerime bazı faturaları kaydetmiştir. Benim bundan ancak vergi idaresinin uyarısı üzerine haberim olmuştur.