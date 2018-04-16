Çağla Şıkel'i ağlattılar!

Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, balet Tan Sağtürk’ün danışmanlığında İstinyePark’ta düzenlenen dans festivalinde jüri üyeliği yaptı.
Şıkel’in katıldığı etkinlikte annesi Asuman Şıkel de seyirciler arasındaydı. Asuman Hanım yaşını soran gazetecilere ser verip sır vermedi. Çağla ise ‘Gençlik sırrını’ soranlara “Anneme bakın” yanıtını verdi.
Eski balerin olan 39 yaşındaki Şıkel “O günleri hatırladıkça gözlenim doluyor” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Seyirciler arasındaki annesi Asuman Şıkel de bu sırada duygulandı.
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