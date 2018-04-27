Çağla Şıkel tatil sezonunu böyle açtı

Yaz aylarında iskeleden denize atlarken en sık görüntülenen ünlü kim diye sorarsak cevap tabii ki Çağla Şıkel yanıtını alırız. Model ve sunucu balıklama denize, havuza atlamanın simgesi haline geldi demek yanlış olmaz.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN BİR ATLAYIŞ DAHA: Çağla Şıkel, kendisiyle özdeşleşen atlayışlarına bir yenisini daha ekledi. Manken o anları sosyal medya hesabından 'O zaman bu da yazın ilk atlayışı olsun' notuyla takipçileri ile paylaştı…

Çağla Şikel Kimdir? 2 Ocak 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen sunucu ve eski manken Çağla Şikel eğitim öğrenim hayatına ilk olarak İstanbul’da 1985-1989 arası Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başlamıştır.

Anne tarafından Adana, baba tarafından ise aslen Kars Azerbaycan Türklerindendir. Berna isminde bir ablası vardır.

İlkokul eğitiminde iken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bale eğitimi almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Ortaokul ve Lise eğitimini tamamlamış son olarak aynı üniversitede Lisans yapmış 1999 yılında mezun olmuştur.

Çağla Şıkel 2008 yılında sanatçı Emre Altuğ ile evlenmiş 2015 yılında boşanmışlardır, bu evliliğinden Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ isimli 2 çocuğu vardır.

Bir dönem Ben Söylerim ve Her Şey Dahil isimli programların sunuculuğunu üstlenmiştir.

1997 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışmasını kazanmıştır. Daha sonra Seyşel Adalarında Miss World 97 güzellik yarışmasında dünya 4.sü olmuş ve Avrupa Güzeli seçilmiştir. 8 sene Yunanistan, Amerika, Fransa, Almanya, Mısır, İsviçre ve Rusya’da defilelere çıkmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Odessia isimli sinema filmi ile gerçekleştiren Çağla Şıkel 2004 yılında Cennet Mahallesi ve 2008 yılında Görgüsüzler dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında ise Alişan ile birlikte Dostlar Mahallesi dizisinde başrol oynamıştır.