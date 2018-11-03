Çağla Şıkel Ahmet Kural'la Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medya yıkıldı

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği ortaya çıkınca tüm Türkiye ayağa kalktı. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ünlü şarkıcıya destek mesajları yayınladı. Sıla'nın yanında olduğunu açıklayanlardan birisi de oyuncu ve manken Çağla Şıkel'di.

AHMET KURAL'LA ARDA KURAL'I KARIŞTIRINCA...: Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dünya güzeli" diyerek Sıla'ya destek oldu. Ancak Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural'ın adını yazınca bir anda alay konusu oldu.