Çağla Şıkel Ahmet Kural'la Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medya yıkıldı

Oyuncu ve model Çağla Şıkel, Sıla'ya şiddet uygulayan Ahmet Kural'la Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Çağla Şıkel Ahmet Kural'la Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medya yıkıldı

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği ortaya çıkınca tüm Türkiye ayağa kalktı. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ünlü şarkıcıya destek mesajları yayınladı. Sıla'nın yanında olduğunu açıklayanlardan birisi de oyuncu ve manken Çağla Şıkel'di.

15
Çağla Şıkel Ahmet Kural'la Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medya yıkıldı

AHMET KURAL'LA ARDA KURAL'I KARIŞTIRINCA...: Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dünya güzeli" diyerek Sıla'ya destek oldu. Ancak Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural'ın adını yazınca bir anda alay konusu oldu.

25
Çağla Şıkel Ahmet Kural'la Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medya yıkıldı

"SILA'YLA SEVGİLİ OLDUĞUMUZU BİLE ŞİMDİ ÖĞRENİYORUM": Çağla Şıkel'in yaptığı paylaşıma ilk tepki ise paylaşımda adı geçen Arda Kural'dan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Arda Kural, "Hangi ara Sıla'yı dövmüşüm hatırlamıyorum, sevgili olduğumuzu bile şimdi öğreniyorum." dedi.

35
Çağla Şıkel Ahmet Kural'la Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medya yıkıldı

İşte o paylaşım....

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro