Çağla meyvesinin mucizevi faydaları

Çağla bademi hem lezzetli, hem de çok sağlıklı bir meyvedir. Her gün bir avuç çağla yemek bağışıklık sistemini güçlendirir. Meyve olarak yemenin dışında çağlayı yemeklerinizde ve salatalarda kullanarak farklı lezzetler yaratabilirsiniz.Çağla bademin salatası, turşusu, kebabı ve yemeği yapılır.