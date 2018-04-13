Çağla meyvesinin mucizevi faydaları

İlkbahar mevsiminde çok kısa bir süre görülebilen ancak faydaları saymakla bitmeyen çağla meyvesi hakkında mucizevi bilgiler...

Çağla meyvesinin mucizevi faydaları

Çağla bademi hem lezzetli, hem de çok sağlıklı bir meyvedir. Her gün bir avuç çağla yemek bağışıklık sistemini güçlendirir. Meyve olarak yemenin dışında çağlayı yemeklerinizde ve salatalarda kullanarak farklı lezzetler yaratabilirsiniz.Çağla bademin salatası, turşusu, kebabı ve yemeği yapılır.

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Çağla meyvesinin mucizevi faydaları

Zengin vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Çağla fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko mineralleri içerir. Lif açısından zengindir. Ayrıca A, B, C ve E vitaminleri bulunur.

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Çağla meyvesinin mucizevi faydaları

Hastalıklardan koruyucu etkisi vardır. Kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. LDL (kötü huylu) kolesterolü etkisi düşürücü etkiye sahiptir. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tok tutucu özelliği kilo vermeye yardımcıdır. Tansiyonu düzenler, safra taşlarının oluşumunu engeller.

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Çağla meyvesinin mucizevi faydaları

Kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan çağla, ekşi ve mayhoş tadıyla bahar müjdecisi gibi bir meyve...

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