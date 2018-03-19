Çağatay Ulusoy Hollywood yolunda! Narcos'un senaristi...

Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi 'Prodector' (Koruyucu) Çağatay Ulusoy’a Hollywood’un kapılarını açtı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'Narcos' dizisinin senaristi Jason George filminde Çağatay Ulusoy’a rol verme kararı aldı.

Çağatay Ulusoy Hollywood yolunda! Narcos'un senaristi...

Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi 'Prodector' (Koruyucu) Çağatay Ulusoy’a Hollywood’un kapılarını açtı. Geçtiğimiz hafta çekimlerine başlanan dizinin tüm dünyada yayınlanacak ilk bölüm senaryosunu 'Narcos'un senaristi Jason George yazdı. İstanbul'un son muhafızı Hakan'ı canlandıran Ulusoy'un başrolleri Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'la paylaşacağı dizinin ilk bölüm senaristi George, bir yandan da yeni bir sinema filmi projesine başladı.

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Çağatay Ulusoy Hollywood yolunda! Narcos'un senaristi...

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'Narcos' dizisinin yanı sıra daha önce de yine efsane olan 'Scandal' ve 'Ingobernable' dizilerini de kaleme alan George, filminde Çağatay Ulusoy’a rol verme kararı aldı. Ulusoy’un daha önce rol aldığı yapımları izledikten sonra 'Koruyucu'nun senaryosunu yazma teklifine olumlu yaklaşan senaristin, ünlü oyuncunun performansını çok beğendiği ve ekrana çok yakıştırdığı öğrenildi.

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Çağatay Ulusoy Hollywood yolunda! Narcos'un senaristi...

George, son olarak başrollerinde Sam Rockwell, Amy Adams ve Christian Bale gibi yıldızların rol aldığı 'Backseat' isimli filmde prodüktörlük yapmıştı.

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Çağatay Ulusoy Hollywood yolunda! Narcos'un senaristi...

Öte yandan tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatan 'Prodector' (Koruyucu) dizisi, 2018 yılı içinde tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.

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