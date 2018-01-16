Buz kaplı gölün altında yüzen adam dehşeti yaşadı

Çin'in Shandong eyaletinde yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Buz kaplı gölde yüzmek için suya giren adam, beklemediği bir sonla karşılaştı. Birçok yerde yayılan bu görüntüler için verilen bilgilere göre yüzeyi buzla kaplı olan gölde, buzun alt tarafından yüzmeye çalışan adam, daha önceden açtıkları delikten çıkacaktı.

Görüntülerde de kendinden emin bir şekilde göle giren adam bir süre buz tabakasının alt tarafından yüzüyor. Ancak biraz yüzdükten sonra hesap edemediği bir şey oluyor ve daha önceden kırdıkları buz tabakasının olduğu noktadan çıkamıyor. Bir süre buzun altında kalıyor. O anları izleyen adamın arkadaşları, açtıkları buzun deliğinden çıkamayacağını anlayınca hemen yüzen adamın yardımına koşuyor. Gölde buz tabakasının altında çaresizce bekleyen adamı, ellerindeki aletlerle buzu kırıp kurtarıyorlar.

Dehşeti yaşayan adam buzdan sağlıklı bir şekilde çıkarılıyor. Tüm yaşanan bu anlar,adamın arkadaşı tarafından saniye saniye amatör kameraya kaydediliyor.

  • Güncel 16 Ocak 2018 11:47
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