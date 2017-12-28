Büyük ikramiye ona çıktı ama oğlu boğazını kesti!

2018 Milli Piyango ikramiyesi 61 Milyon TL...Duyunca bile hayalleriniz bir anda belirmeye başlıyor, kim istemez ki kendisine çıkmasını. Çekiliş anını bekleyen onlarca insan büyük ikramiyenin sahibi olunca, belki de kendini dünyanın en şanslı insanı hissediyor. Ekran başında büyük ikramiyenin sahibini izleyenler ise kendi biletlerine çıkmayan milyonlar için hayıflanıyor. Peki biletten büyük ikramiye çıkanlar daha sonra ne yapıyor dersiniz? İşler hiçte beklendiğiniz gibi değil. Üzerlerine karabasan çöküyor adeta. Gelin birlikte daha önceki büyük ikramiye talihlileri neler yaşamış bir görelim.
PİYANGOYU KAZANDI, EŞİNİ BOŞADI; 9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram’a, Milli Piyango’nun 2005 yılındaki çekilişinde, çeyrek biletine büyük ikramiye isabet etmişti. 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin olan Bayram, ilk iş olarak eşini boşadı. Sonrasında gece kulüplerine gitmeye başlayan Ahmet Bayram, tüm parasını kumarda yedikten sonra evinin banyosunda hayatına son vermiş olarak bulundu.
"UĞURSUZLUK GETİRDİ"; Ordu’da 2003 yılında Sayısal Loto’dan tek başına 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya, sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil adeta uğursuzluk getirdiğini söyledi.
OĞLU TARAFINDAN BOĞAZINDAN BIÇAKLA KESİLDİ; 10 trilyon TL’nin dörtte birini kazanan Yıldırım, ikramiye yüzünden kavga çıkaran oğlu tarafından boğazından bıçakla kesilerek yaralandı.
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