Büyük ikramiye ona çıktı ama oğlu boğazını kesti!

2018 Milli Piyango ikramiyesi 61 Milyon TL...Duyunca bile hayalleriniz bir anda belirmeye başlıyor, kim istemez ki kendisine çıkmasını. Çekiliş anını bekleyen onlarca insan büyük ikramiyenin sahibi olunca, belki de kendini dünyanın en şanslı insanı hissediyor. Ekran başında büyük ikramiyenin sahibini izleyenler ise kendi biletlerine çıkmayan milyonlar için hayıflanıyor. Peki biletten büyük ikramiye çıkanlar daha sonra ne yapıyor dersiniz? İşler hiçte beklendiğiniz gibi değil. Üzerlerine karabasan çöküyor adeta. Gelin birlikte daha önceki büyük ikramiye talihlileri neler yaşamış bir görelim.

