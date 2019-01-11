Bütün ilçe bu baykuşu konuşuyor belediye başkanının odasına yerleşti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kar yağışının etkili olduğu geçtiğimiz günlerde ağaçtan ikinci kez düşerek yerde donma tehlikesi geçiren yavru baykuşu belediye ekipleri, parklarda sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışması yaparken buldu.
Belediye binasına getirilen yavru baykuşu fark eden Belediye Başkanı Ali Özkan ise onu hemen makamına aldı. Sevimli tavırları ve ilginç görünümü ile belediye çalışanlarının ilgi odağı haline gelen baykuş, bir anda ilçenin de neşesi oldu.
Bu sevimli kuşu da bugün misafir ettik ve bakımların yapılması için işin uzmanlarına teslim edilecek. Ardından doğasına salınacak. Sadece şehir içinde değil tüm canlılara elimizden gelen desteği sağlamanın peşindeyiz ve vatandaşlarımızda bu bilinçle hareket ediyor’’ dedi.
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