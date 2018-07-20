Büşra'yı çabuk unuttu! Burak Deniz ile Nesrin Cevadzade birlikte

3 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi’den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdığı iddia edildi. Akşam Life'ın haberine göre; oyuncu ‘Bizim Hikaye’ dizisinde rol aldığı Nesrin Cevadzade’yle aşk yaşamaya başladı.