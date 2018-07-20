Büşra'yı çabuk unuttu! Burak Deniz ile Nesrin Cevadzade birlikte

Büşra Develi’den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdı. Burak Deniz, ‘Bizim Hikaye’ dizisinde rol aldığı Nesrin Cevadzade ile aşk yaşamaya başladı.

Büşra'yı çabuk unuttu! Burak Deniz ile Nesrin Cevadzade birlikte

3 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi’den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdığı iddia edildi. Akşam Life'ın haberine göre; oyuncu ‘Bizim Hikaye’ dizisinde rol aldığı Nesrin Cevadzade’yle aşk yaşamaya başladı.

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Büşra'yı çabuk unuttu! Burak Deniz ile Nesrin Cevadzade birlikte

YAKIN DOSTLARINDAN BİLE SAKLIYORLARMIŞ: La Casa De Papel dizisiyle ön görüşmelerde bulunan ve özel hayatıyla gündeme gelip işinin sekteye uğramasından korkan Nesrin Cevadzade ile Burak Deniz'in beraberliklerini en yakın dostlarından bile sakladığı öne sürüldü.

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Büşra'yı çabuk unuttu! Burak Deniz ile Nesrin Cevadzade birlikte

Burak Deniz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Büşra Develi'den kısa bir süre önce ayrılmıştı.

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Büşra'yı çabuk unuttu! Burak Deniz ile Nesrin Cevadzade birlikte

Nesrin Cevadzade, aylar önce sevgilisi olduğu iddia edilen bir arkdaşıyla Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takılmıştı. Gazetecileri fark edince, kısa süreli panik yaşayan çift, farklı yönlere giderek, aynı kareye girmemeye çalışmıştı.

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