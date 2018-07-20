Büşra'yı çabuk unuttu! Burak Deniz ile Nesrin Cevadzade birlikte

3 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Büşra Develi’den ayrılan Burak Deniz, kalbini yine bir meslektaşına kaptırdığı iddia edildi. Akşam Life'ın haberine göre; oyuncu ‘Bizim Hikaye’ dizisinde rol aldığı Nesrin Cevadzade’yle aşk yaşamaya başladı.
YAKIN DOSTLARINDAN BİLE SAKLIYORLARMIŞ: La Casa De Papel dizisiyle ön görüşmelerde bulunan ve özel hayatıyla gündeme gelip işinin sekteye uğramasından korkan Nesrin Cevadzade ile Burak Deniz'in beraberliklerini en yakın dostlarından bile sakladığı öne sürüldü.
Burak Deniz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Büşra Develi'den kısa bir süre önce ayrılmıştı.
Nesrin Cevadzade, aylar önce sevgilisi olduğu iddia edilen bir arkdaşıyla Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takılmıştı. Gazetecileri fark edince, kısa süreli panik yaşayan çift, farklı yönlere giderek, aynı kareye girmemeye çalışmıştı.
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