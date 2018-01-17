Burun tıkanıklığı anında açan doğal çözüm

Burun tıkanıklığı anında açan doğal çözüm

Soğuk algınlığı, grip ve alerjik reaksiyonlara sık sık eşlik eden burun tıkanıklığı tam anlamıyla sinir bozucu bir şeydir. Kulakta enfeksiyon yaratması veya uykudan huzursuz bir şekilde uyandırmasıyla karşılaşabiliriz. Tıkalı bir burnu temizlemek için hızlı ve etkili bir yöntem paylaşıyoruz…Uçucu yağ kullanın Buharı teneffüs etmek tıkalı bir burundan kurtulmak için en iyi ve en etkili çarelerden biridir. Cildinize hem ısıyı hem de nemi kazandırarak dokularınızın astarlarındaki şişmeyi azaltır ve tıkanıklığı hafifletir.

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Burun tıkanıklığı anında açan doğal çözüm

Okaliptüs uçucu yağı içeren buhar özellikle tıkanmış bir burundan kurtulmada etkilidir. Okaliptüsün kuvvetli kokusu, iltihaplı burun zarlarının tıkanıklığını giderebilir. Biberiye de tıkanan burnun geçişini açıcı, nefes almaya eğilimli, serin ve baharatlı bir aromaya sahiptir.Nasıl kullanılır? Sıcak su (burun geçişlerini nemli tutar) Okaliptüs uçucu yağı (tıkanıklığı keser) Biberiye otu (tıkanan burnun geçişini açar

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Burun tıkanıklığı anında açan doğal çözüm

Kaynar suyu bir kabın içerisine boşaltın üzerine 5 damla ökaliptüs yağı dökün ve birkaç parça biberiye otunu ekleyip karıştırın. Kaseyi bir masaya yerleştirin ve burnunuz doğrudan üstünde duracak şekilde kasenin üzerine eğilin. Buhar kaçacak yer bulamayacak şekilde başınızı bir havlu ile örtün. Anında rahatlamak için birkaç dakika boyunca bu buhardan nefes alın. Mukusun gevşediğini hissedince burnunuzdan yavaşça soluyun. Tedaviyi günde iki kez birkaç gün boyunca tekrarlayın.

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Burun tıkanıklığı anında açan doğal çözüm

Biberiye yerine, nane, papatya veya kekik gibi diğer aromatik otları da ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak burun tıkanıklığı ve rahatsızlığını hafifletmek için tam buhar banyosunu da seçebilirsiniz.

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