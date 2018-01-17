Burun tıkanıklığı anında açan doğal çözüm

Soğuk algınlığı, grip ve alerjik reaksiyonlara sık sık eşlik eden burun tıkanıklığı tam anlamıyla sinir bozucu bir şeydir. Kulakta enfeksiyon yaratması veya uykudan huzursuz bir şekilde uyandırmasıyla karşılaşabiliriz. Tıkalı bir burnu temizlemek için hızlı ve etkili bir yöntem paylaşıyoruz…Uçucu yağ kullanın Buharı teneffüs etmek tıkalı bir burundan kurtulmak için en iyi ve en etkili çarelerden biridir. Cildinize hem ısıyı hem de nemi kazandırarak dokularınızın astarlarındaki şişmeyi azaltır ve tıkanıklığı hafifletir.