Burun estetiğinde neştersiz Türk çözümü

Dünya literatürüne ismini burun estetiğinde "Türk lokumu" ismini verdiği yöntemle yazdıran Prof. Dr. Onur Erol, kıkırdak dokunun macun haline getirilerek kesi yapılmadan sert doku ihtiyacı olan alana enjekte edildiği yeni bir yönteme imza attı.
Türk bilim insanı tarafından gerçekleştirilen "Kıkırdak Enjektörü Dolgusu" yöntemi, Amerikan PRS (Plastic Reconstructive Surgery) dergisinin son sayısında sonuçlarıyla yayımlanarak literatürde yerini aldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, burun ameliyatında yapılacak müdahalenin kişinin nefes almasını asla zorlaştırmaması gerektiğini söyledi. Bu nedenle çok işlem yapmadan ve doğallığı koruyarak gerçekleştirilen operasyonun başarılı olabileceğini dile getiren Erol, geliştirdiği yeni yöntemin sadece burun için değil farklı bölgelerde de kullanılabileceğini belirtti.
Erol, kendi ismini verdiği yöntemle bedende çöküntü olan, yükseltilmesi gereken alanların kesi ve travma yaratmadan doldurulabildiğini ifade etti. "Trafik kazası ve diğer kazalarla alın, çene ve diğer bölgelerde kemik dokusunda meydana gelen çökmeler, damak dudak yarığı gibi doğuştan gelen anomaliler, fazla derin oyuğu olan ya da kemerli burunlar, geride olan çene gibi bölgelerde 'Erol Yöntemi' uygulanabiliyor. Uygulama sonuçları kalıcı ve başarılı."
Yöntemin, en sık burun ameliyatlarında kullanıldığını anlatan Erol, burunda asimetrinin giderilmesi, kemerli görünümün yok edilmesi ve burun ucunun kaldırılmasında başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi. "Yöntem, burunda kesi olmadan gerçekleştiriliyor. Genel cerrahi uygulamalarına kıyasla kısa sürüyor, çok daha pratik ve çabuk iyileşen bir yöntem. Yöntem, kıkırdak dokusunun macun haline getirilerek özel geliştirilmiş bir enjektörle sert doku ihtiyacı olan alanda, kesiye ihtiyaç duyulmadan uygulanması esasına dayanıyor."
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