Burun estetiğinde neştersiz Türk çözümü

Erol, kendi ismini verdiği yöntemle bedende çöküntü olan, yükseltilmesi gereken alanların kesi ve travma yaratmadan doldurulabildiğini ifade etti. "Trafik kazası ve diğer kazalarla alın, çene ve diğer bölgelerde kemik dokusunda meydana gelen çökmeler, damak dudak yarığı gibi doğuştan gelen anomaliler, fazla derin oyuğu olan ya da kemerli burunlar, geride olan çene gibi bölgelerde 'Erol Yöntemi' uygulanabiliyor. Uygulama sonuçları kalıcı ve başarılı."