Burun estetiğinde neştersiz Türk çözümü

Prof. Dr. Onur Erol, kıkırdak dokunun macun haline getirilerek kesi yapılmadan sert doku ihtiyacı olan alana enjekte edildiği yeni bir yönteme imza attı.

Burun estetiğinde neştersiz Türk çözümü

Dünya literatürüne ismini burun estetiğinde "Türk lokumu" ismini verdiği yöntemle yazdıran Prof. Dr. Onur Erol, kıkırdak dokunun macun haline getirilerek kesi yapılmadan sert doku ihtiyacı olan alana enjekte edildiği yeni bir yönteme imza attı.

18
Burun estetiğinde neştersiz Türk çözümü

Türk bilim insanı tarafından gerçekleştirilen "Kıkırdak Enjektörü Dolgusu" yöntemi, Amerikan PRS (Plastic Reconstructive Surgery) dergisinin son sayısında sonuçlarıyla yayımlanarak literatürde yerini aldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, burun ameliyatında yapılacak müdahalenin kişinin nefes almasını asla zorlaştırmaması gerektiğini söyledi. Bu nedenle çok işlem yapmadan ve doğallığı koruyarak gerçekleştirilen operasyonun başarılı olabileceğini dile getiren Erol, geliştirdiği yeni yöntemin sadece burun için değil farklı bölgelerde de kullanılabileceğini belirtti.

28
Burun estetiğinde neştersiz Türk çözümü

Erol, kendi ismini verdiği yöntemle bedende çöküntü olan, yükseltilmesi gereken alanların kesi ve travma yaratmadan doldurulabildiğini ifade etti. "Trafik kazası ve diğer kazalarla alın, çene ve diğer bölgelerde kemik dokusunda meydana gelen çökmeler, damak dudak yarığı gibi doğuştan gelen anomaliler, fazla derin oyuğu olan ya da kemerli burunlar, geride olan çene gibi bölgelerde 'Erol Yöntemi' uygulanabiliyor. Uygulama sonuçları kalıcı ve başarılı."

38
Burun estetiğinde neştersiz Türk çözümü

Yöntemin, en sık burun ameliyatlarında kullanıldığını anlatan Erol, burunda asimetrinin giderilmesi, kemerli görünümün yok edilmesi ve burun ucunun kaldırılmasında başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi. "Yöntem, burunda kesi olmadan gerçekleştiriliyor. Genel cerrahi uygulamalarına kıyasla kısa sürüyor, çok daha pratik ve çabuk iyileşen bir yöntem. Yöntem, kıkırdak dokusunun macun haline getirilerek özel geliştirilmiş bir enjektörle sert doku ihtiyacı olan alanda, kesiye ihtiyaç duyulmadan uygulanması esasına dayanıyor."

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro