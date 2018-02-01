Burseya'ya sızmaya çalışan PYD'lilerden bomba itiraflar...

AFRİN operasyonu kapsamında Burseya Dağının teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan PYD’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı. ÖSO karargahında sorguya alınan PYD'li teröristler çarpıcı itiraflarda bulundu... “Ailemizi tehdit ettikleri için YPG’ye katıldık” diyen teröristler, "PYD/PKK içinde yabancıların da olduğunu arkadaşlar söylüyor... Türklerin terörist olduklarını söylediler, 'Türkmenler daha terörist' dediler...” itirafında bulundu. Burseya'daki PKK eğitim kampında ise örgüte ilişkin bilgilerin yer aldığı defterler, silah, mayın ve bomba yapımına ilişkin bilgilerin yer aldığı notlar, lav silahları, imha edilmemiş el yapımı bombalar bulundu. Twitter

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BABASINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİYLER: Burseya Dağı’nda yakalanan 3 PYD’li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. Karargahta sorguları yapılan YPG’li 3 terörist, sorgulama sırasında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Sorguda çok çarpıcı ifadelere yer veren teröristler, YPG’ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG'lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı: “Ben keyfimden YPG'ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘oğlun gelmezse seni öldüreceğiz’ demişler...” Twitter

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TÜRKLER TERÖRİST TÜRKMENLER DAHA TERÖRİST: Yakalanan YPG’li teröristlerden biri ise, kendisine "Türkler terörist, Türkmenler daha terörist” denildiğini, YPG'nin amacını tam bilmediğini anlattı. Twitter

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