Bursa'ya şehit ateşi düştü

AFRİN'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yaparken bugün ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin'in acı haberi akşam saatlerinde Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Şahin'in kaldığı eve Türk bayrakları asıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından beri görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin, bu sabah operasyonda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki evli bir kız çocuğu babası Astsubay Kıdemli Uzman Çavuş Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber bu akşam Göksu Şahin'in Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yaşayan annesi Reyhan ve babası Mustafa Şahin'e doktor kontrolünde bildirildi. Reyhan ve Mustafa Şahin daha sonra Türk bayrakları ile donatılan evlerinde taziyeleri kabul etti.

Henüz 6 aylık Reyhan Öykü adında kızı bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin'in yarın Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen tören ile toprağa verileceği öğrenildi.