Bursa'da sigara izmariti yangına sebep oldu

BURSA'da, Doğanbey Toki Konutları'nda iddiaya göre atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangın, daire sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki Doğanbey TOKİ konutları B6 Blok'ta bulunan bir dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkonun kenarında çıkan yangın kısa sürede etkisini artırırken, balkonda yer alan bazı malzemeler de yandı. İtfaiye ekipleri de söz konusu bölgeye gelirken yangın, daire sakininin çabasıyla daha fazla büyümeden söndürüldü. Konut sakinleri ise, balkonda bulunan naylonların yandığını belirtirken, konutlarda çok fazla içilen sigara izmaritlerinin aşağıya atıldığını ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini belirtti.