Bursa'da akıl almaz olay! Paraşütle atıldı ne olduğu belirlenemiyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde türü belirlenemeyen binlerce böcek, çiftçileri canından bezdirdi. Çiftçiler haşere ilaçları kullanarak böceklerle mücadeleyi sürdürürken Ziraat Odası ekipleri de harekete geçti. İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'nde ceviz üretimi yapan Mustafa Kaplan ağaçlarını ilaçlarken yerde bir poşet gördü. Kaplan poşete yaklaşırken, böcekler uçarak çevreye dağıldı. Çevrede binlerce aynı böcekten olduğunu fark eden Mustafa Kaplan, ilaçlama çalışması yaptı. Böceklerin hangi türden olduğunu çözemeyen Kaplan, böcek ölülerini ve poşeti alıp, Ziraat Odası'na getirdi.

Olayı anlatan çiftçi Mustafa Kaplan, "Tarlamdaki ceviz ağaçlarını ilaçlamaya gittim. Tarlada paraşüt şeklinde bırakılmış bir poşet buldum. Poşete yaklaştığımda içerisindeki böcekler uçuşmaya başladı. Ben de sırtımdaki ilaç pompasıyla, ilaç atarak bir kısmını öldürdüm. Sonra da hangi cins olduğunu bilmediğim böcekleri Ziraat Odası'na getirdim. Keneye de benziyor, patates böceğine de benziyor ama ne olduğunu anlamadık" dedi.