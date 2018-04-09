Burcu Esmersoy’un sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, kısa süre önce açtığı Youtube kanalı üzerinden paylaştığı video sonrasında sosyal medyada günün konusu haline geldi.

Burcu Esmersoy, pek çok ünlü ismin ilgi gösterdiği Youtube’a kayıtsız kalmayarak kendisi de bir kanal açtı. Bu kanal üzerinden günlük hayata dair tavsiyeler verecek olan Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulunurken özellikle cüzdanla ilgili açıklaması sosyal medyayı karıştırdı. Minik bir çanta hazırlamak üzerine tüyolar verdiği videoda sarf ettiği; “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…” sözleri üzerine yoğun bir şekilde eleştirildi. İşte Burcu Esmersoy’un sözlerine yapılan o yorumlardan bazıları…

“İnsanlar yıllardır uğraşıyor, kadınlarımız kendi ayakları üzerinde dursun kimseye bağlı olmasın diye sen kalkıp inssnları böyle saçma şeylere yönlendiriyorsun”

“Bu kadar göz önünde olan insanların bile böyle düşünmesi ne kadar acınası ya… Hesabı erkek öder veya kadın adamın yanında elini cebine atamaz tabularınızdan ne zaman vazgeçeceksiniz?”

“Bu çok acı ama bir yandan da rol modellerin de hızlı bir şekilde savunduğumuz her şeyle dalga geçercesine davranması… Hangisine üzüleyim bilemedim”

“Ne olur nolmaz'mış. Bunu diyen kendi ekonomik özgürlüğüne ziyadesiyle sahip bir kadın. Fakat bilinçaltında halen- eğer yanında erkek varsa hesabı o öder zihniyeti. Biz uğraşaduralım, nafile”

“Erkek arkadaşımız parayı ödemezse nolur nolmaz diye cüzdan taşımalıyız? Şaka gibi”

“Niye biz kadınlar Asalak mıyız ki yanımıza cüzdan almayalım?”

“Yazık çok yazık! Ben utandım onun adına”