Burcu Esmersoy verdiği pozlarla profesyonel mankenlere taş çıkardı

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Morhipo. com'un özel markası People by Fabrika'nın İlkbahar/ Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti. 'Woman' ve 'Trend' koleksiyondaki klasik şıklığın simgesi kıyafetlerle Gökhan Bartu Yüksel'in objektifine poz veren Esmersoy, profesyonel mankenlere taş çıkardı..
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