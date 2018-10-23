Burcu Esmersoy tüp bebek tedavisine başladı

Son zamanlarda sıkça çocuk istediğini dile getiren Burcu Esmersoy'un (42) tüp bebek tedavisine başladığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Berk Suyabatmaz'la New York'ta dünya evine giren sunucu, Göktürk'teki yeni evine taşındıktan sonra doktorunun kapısını çaldı.
Sadece yakın çevresiyle durumu paylaşan Esmersoy'un hamilelikten sonra haberi arkadaşlarına vereceği öğrenildi.
'İLK GÖRDÜĞÜMDE AŞIK OLDUM': Yaklaşık üç aydır ev arayışına giren sunucu, YouTube kanalında da taşınma sürecini paylaştı. Burcu Esmersoy, "Eşimle 37 tane ev baktık ama beğenmedik.
Tam vazgeçtiğimiz anda emlakçı, 'Yarın ilana çıkacak ev var' dedi. İlk gördüğümde aşık oldum. Göktürk bölgesine taşınmak isterseniz, bizden fikir alabilirsiniz. Mahallelere hakimiz" açıklamasını yaptı.
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