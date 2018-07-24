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Burcu Esmersoy: Hamile kalmak istiyorum

Burcu Esmersoy: Hamile kalmak istiyorum

Burcu Esmersoy, Adana’da yer alan M1 Adana AVM’de düzenlenen etkinliğe katıldı. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte ünlü sunucu, merak edilen soruları yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 09:16 - Güncelleme: 24-07-2018 09:17

Adanalı hayranlarıyla buluşan Burcu Esmersoy, evliliğinden kariyer hayatına kadar hakkında merak edilenlere cevap verdi. Mayıs ayında Berk Suyabatmaz’la evlenen Esmersoy, son günlerde hamile olduğuna dair söylentilere açıklık getirdi: “Hamile değilim ama en kısa zamanda hamile kalmak istiyorum.”

''MUTFAK İŞİ BANA GÖRE DEĞİL''
Evde yemekleri eşinin yaptığını söyleyen Burcu Esmersoy, “Mutfak işi bana göre değil. Yemekleri eşim yapar. Domatesli pilav, patlıcan ve balıkta çok iyi. Herkesle yarıştırabilirim. Evde mutfak ona ait. Ben temizlik yapmayı seviyorum. Bütün gün evde elimde deterjanlarla bir yerleri temizleyebilirim. Yeni çıkan bütün temizlik ürünlerini alırım. Evimin çamaşır suyu kokması çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.

''ÇOK İŞTAHLIYIM''
Her zaman formda olan Burcu Esmersoy, “Aslında çok iştahlı bir insanım ama yediklerimi dengelemeye çalışıyorum. Çok antrenman yapıyorum. Ormanda koşmak ve pilates beni çok rahatlatıyor” dedi.

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Burcu Esmersoy
BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy her dönem başarısıyla gündeme gelmiş isimlerden biri. 40 yaşında olan güzel sunucu nereli gerçek ismi ne? Burcu Esmersoy ile ilgili tüm detaylar internethaber'de. Burcu Esmersoy kimdir, NTV‘de sun

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