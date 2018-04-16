Burcu Esmersoy: 12 sene anneme teyze dedik!

8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan sunucu Burcu Esmersoy, verdiği röportajda ''Annemi de babamı da hiç affetmedim'' dedi

Burcu Esmersoy: 12 sene anneme teyze dedik!

İşte Burcu Esmersoy ile yapılan röportajdan öne çıkan bazı bölümler: 25 senedir çalışıyorum, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kadın-erkek eşitliğine inanmamakla suçlanabilecek en son kişiyim. Berk hayatımın aşkı. Yıllar boyu Berk'le birbirimiz için evrilmişiz. Birbirimizi beklemişiz. Müthiş bir aşk yaşıyoruz, tahtalara vur. Kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız.

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Burcu Esmersoy: 12 sene anneme teyze dedik!

Önceki ilişkilerimiz bizi bu aşk için hazırlamış. Onlara teşekkür etmek lazım. 14 Mayıs'ta evleniyoruz. ''İlk kez bir insanın karısı olmak istiyorum'''Berk için ölüyorum. İlk kez bir insanın karısı olmak istiyorum ben. Hayatımda ilk kez bir insanın çocuğunu doğurmak istiyorum. Benim başıma gelenlerden sonra bu kadın olmak zor. Kendimle gurur duyuyorum.

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Burcu Esmersoy: 12 sene anneme teyze dedik!

Berk, hayatımın aşkı: Yoksa güzelliğinin laneti mi bu? Alakası yok! Beklentilerimin karşılık görmemesi... O zaman yürüyüp yoluma devam ediyorum. Hayatımıza giren herkes bir şeyler öğretiyor bize. Bir sonraki için çok daha iyi hale geliyorsun. Evriliyorsun, iyileşiyorsun... Seni evlendirmeye mi çalışıyor bu toplum? Çalışmadılar ama istediler nedense. Bir de birlikte olduğum adamlar benim evlenmek istemediğimi düşündüler herhalde. Ama öyle bir şey yok, ben evlenmek istesem evlenirdim, hepsiyle nişanlandım.

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Burcu Esmersoy: 12 sene anneme teyze dedik!

Sevgilinin eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel’le bir gece, bir yerlerde karşılaştın. Birlikte eğlendiniz ve sen arıza çıkarmadın: Beybi ne arızası ya! Ben Ayşe’yi uzun zamandır tanıyorum. Merhabam olan biri. Normalde zaten selam verdiğim birine, erkek arkadaşımın eski sevgilisi diye selam vermemem kadar saçma bir şey olabilir mi? Berk de selam veriyor, konuşuyor. Bundan daha normal bir şey yok benim için.

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