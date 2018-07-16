Burası ne Akdeniz ne Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor

TUNCELİ'deki Munzur ve Pülümür nehirleri kıyılarındaki plajlar ve tatilcilerin oluşturduğu görüntüler Ege ve Akdeniz sahillerinden farksız. Sahiller, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçiler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Burası ne Akdeniz ne Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor

Özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan Tunceliler ile Türkiye'nin batı illerinde yaşayan yüzlerce yerli ve yabancı turist, Ege ile Akdeniz yerine Munzur ve Pülümür nehirlerindeki plajları tercih ediyor. Son yıllarda terörle mücadelede elde edilen başarılarla sağlanan huzur ortamıyla birlikte özellikle hafta sonları Munzur ve Pülümür nehirlerinin kenarında kurulan plajlar tatilcileri ağırlıyor. Geçmiş yıllarda güvenlik nedeniyle Ege ve Akdeniz sahillerine giden Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Tunceliler, bu yıl Munzur ve Pülümür nehirlerinde serinliyor.

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Burası ne Akdeniz ne Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor

TURİSTLER AKIN EDİYOR: Tunceli'de terör olaylarının en yoğun yaşandığı Kutuderesi bölgesi ile Kara Haydar Plajı, Kemerebel Plajı bu yıl tamamen dolmuş durumda. 40 derece sıcaklıkta, Munzur ve Pülümür nehirlerinin vatandaşlar tertemiz sularda serinlemenin keyfini yaşıyor. Yurt dışında yaşayan insanların akınına uğrayan Tunceli plajlarında oluşan görüntüler, deniz sahiplerindeki görüntüleri aratmazken, gelen turistlerin özellikle Almanya, Avusturya, Hollanda ve Fransa'dan geldikleri belirtildi. Bölgeye yurt içinde ise, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Erzincan bölgelerinde yoğun bir yerli turist akını yaşandığı gözlendi.

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Burası ne Akdeniz ne Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor

HUZRU GELDİ ORTALIK CANLANDI: Hollanda'dan kızıyla beraber Tunceli'ye tatile gelen Fadime Aygün, önceki yıllar terör olayları nedeniyle burada tatil yapmayı tercih etmediğini ifade ederek, "Geçmişte Ege sahillerini tercih ediyorduk. Ama son yıllarda atık huzur ortamı ile birlikte Tunceli sahillerini tercih ediyoruz. Burada her şey çok güzel, inanılmaz güzel bir doğa var. Herkesin buraları görmesini istiyoruz. Bu doğa karşısında çok mutlu bir tatil geçiriyoruz" dedi.

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Burası ne Akdeniz ne Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor

'TUNCELİ SIKINTILI BİR KENT DEĞİL': Avusturya'nın başkenti Viyana'dan geldiğini anlatan Derya Göktaş ise, tatilini geçirmek için her yıl Tunceli'ye geldiğini dile getirerek, "Ben Viyana'dan geliyorum. Ailece geldik buraya. Her yıl mutlaka buralara gelirim. Munzur ve Pülümür nehirlerinin buz gibi sularına girmeden tatilimi bitiremem. Çocuklarımla birlikte her yıl tatilimi memleketimde geçirerek, memleketimin ekonomisine katkıda bulunuyorum. Burası doğası manzarası ve plajlarıyla eşsiz güzel bir yer. Batı'da söylendiği gibi Tunceli tehlikeli sıkıntılı bir kent değil. Huzurun, rahatın olduğu, insanların sıkıntı yaşamadan rahatça tatil yapabileceği bir kent konumundar artık" diye konuştu.

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