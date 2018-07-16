Burası ne Akdeniz ne Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor

TUNCELİ'deki Munzur ve Pülümür nehirleri kıyılarındaki plajlar ve tatilcilerin oluşturduğu görüntüler Ege ve Akdeniz sahillerinden farksız. Sahiller, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçiler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan Tunceliler ile Türkiye'nin batı illerinde yaşayan yüzlerce yerli ve yabancı turist, Ege ile Akdeniz yerine Munzur ve Pülümür nehirlerindeki plajları tercih ediyor. Son yıllarda terörle mücadelede elde edilen başarılarla sağlanan huzur ortamıyla birlikte özellikle hafta sonları Munzur ve Pülümür nehirlerinin kenarında kurulan plajlar tatilcileri ağırlıyor. Geçmiş yıllarda güvenlik nedeniyle Ege ve Akdeniz sahillerine giden Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Tunceliler, bu yıl Munzur ve Pülümür nehirlerinde serinliyor.

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TURİSTLER AKIN EDİYOR: Tunceli'de terör olaylarının en yoğun yaşandığı Kutuderesi bölgesi ile Kara Haydar Plajı, Kemerebel Plajı bu yıl tamamen dolmuş durumda. 40 derece sıcaklıkta, Munzur ve Pülümür nehirlerinin vatandaşlar tertemiz sularda serinlemenin keyfini yaşıyor. Yurt dışında yaşayan insanların akınına uğrayan Tunceli plajlarında oluşan görüntüler, deniz sahiplerindeki görüntüleri aratmazken, gelen turistlerin özellikle Almanya, Avusturya, Hollanda ve Fransa'dan geldikleri belirtildi. Bölgeye yurt içinde ise, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Erzincan bölgelerinde yoğun bir yerli turist akını yaşandığı gözlendi.

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HUZRU GELDİ ORTALIK CANLANDI: Hollanda'dan kızıyla beraber Tunceli'ye tatile gelen Fadime Aygün, önceki yıllar terör olayları nedeniyle burada tatil yapmayı tercih etmediğini ifade ederek, "Geçmişte Ege sahillerini tercih ediyorduk. Ama son yıllarda atık huzur ortamı ile birlikte Tunceli sahillerini tercih ediyoruz. Burada her şey çok güzel, inanılmaz güzel bir doğa var. Herkesin buraları görmesini istiyoruz. Bu doğa karşısında çok mutlu bir tatil geçiriyoruz" dedi. Twitter

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