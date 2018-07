Burası ne Akdeniz ne Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor

HUZRU GELDİ ORTALIK CANLANDI: Hollanda'dan kızıyla beraber Tunceli'ye tatile gelen Fadime Aygün, önceki yıllar terör olayları nedeniyle burada tatil yapmayı tercih etmediğini ifade ederek, "Geçmişte Ege sahillerini tercih ediyorduk. Ama son yıllarda atık huzur ortamı ile birlikte Tunceli sahillerini tercih ediyoruz. Burada her şey çok güzel, inanılmaz güzel bir doğa var. Herkesin buraları görmesini istiyoruz. Bu doğa karşısında çok mutlu bir tatil geçiriyoruz" dedi.

'TUNCELİ SIKINTILI BİR KENT DEĞİL': Avusturya'nın başkenti Viyana'dan geldiğini anlatan Derya Göktaş ise, tatilini geçirmek için her yıl Tunceli'ye geldiğini dile getirerek, "Ben Viyana'dan geliyorum. Ailece geldik buraya. Her yıl mutlaka buralara gelirim. Munzur ve Pülümür nehirlerinin buz gibi sularına girmeden tatilimi bitiremem. Çocuklarımla birlikte her yıl tatilimi memleketimde geçirerek, memleketimin ekonomisine katkıda bulunuyorum. Burası doğası manzarası ve plajlarıyla eşsiz güzel bir yer. Batı'da söylendiği gibi Tunceli tehlikeli sıkıntılı bir kent değil. Huzurun, rahatın olduğu, insanların sıkıntı yaşamadan rahatça tatil yapabileceği bir kent konumundar artık" diye konuştu.