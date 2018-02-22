Burası ABD değil Türkiye! Beyaz Saray'a benzetilince...

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin yeni hizmet binası sosyal medyada tartışma konusu oldu. Beyaz rengi ve diğer belediye binalarından farklı görünüşüyle dikkat çeken binayı gören vatandaşlar ilginç benzetmelerde bulundu. Binayı ABD Başkanlık Sarayı 'Beyaz Saray'a benzetenler bile oldu.

Burası ABD değil Türkiye! Beyaz Saray'a benzetilince...

Sosyal medyada tartışma konusu olan Marmaraereğlisi’nin yeni binası ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Tütün, “İlçemiz 2 bin 700 yıllık bir tarihe sahip. Üç medeniyete ev sahipliği yaptı. Binanın yapımında da bu tarihsel geçmişin izleri yansıtılıyor. Bunlar bilinmediği için eleştiriliyor” dedi. Marmaraereğlisi’nin 2015 Kasım ayında başlanan yeni belediye binasının mimarisi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bina için sosyal medyada adeta yorum yağdı; Osmanlı, Selçuklu, Gotik, Roma, AVM, plaza, Beyaz Saray esintileri taşıdığı yorumları yapıldı.

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Burası ABD değil Türkiye! Beyaz Saray'a benzetilince...

10 milyon liraya mal olan binanın mimari projesini ise belediyede görevli mimarlar üstlendi. Belediyenin kendi öz kaynakları ile yaptırdığı binada sona gelinmiş durumda. İnce işleri biten binada sıra çevre düzenine gelecek. Binanın bahçesinde ayrıca açık hava müzesi de olacak. BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KONUŞTU: Devam eden tartışmalara ilişkin hürriyet'e konuşan Marmaraereğlisi Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Tütün “Yapılan eleştirileri biz de takip ediyoruz. Burası 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip bir yer. Perinthos, Heraklia medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir yerden söz ediyoruz.

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Burası ABD değil Türkiye! Beyaz Saray'a benzetilince...

Binanın yapımında da bu medeniyetlerin izlerinin olmasına özen gösterildi. Binanın ön cephesinde bulunan sütunlar, Büyük İskender’in bastırdığı paraların üstündeki motifler… Kubbe motifi, insanların topluluk içinde yaşadığını ifade ediyor. Kimi diyor katedrale benziyor, kimi sinagoğa kimi, camiye benzetiyor… Aslında toplumsal yaşam alanlarını ifade ediyor. İnsanlar bilmediği için eleştiriyor. Biz de mümkün mertebe yanıt vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Burası ABD değil Türkiye! Beyaz Saray'a benzetilince...

Tütün, geçen ekim ayında 8 ülkeden 40 profesörün katılım ile bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını, onların da binayı incelediklerini söyledi. Tütün, “Bize söyledikleri keşke biraz daha tarihi olsaydı… Bir tanesi bile binayı kötü yönde eleştirmedi” dedi.

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