Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligde üst üste üçüncü maçını da beraberlikle tamamlarken, Bursaspor ise geçen hafta Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından haftayı bir puanla tamamladı.

BURAK'TAN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ: Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın 70'nci dakikada oyundan aldığı Burak Yılmaz, bu değişikliğe el hareketleriyle tepki gösterdi. Daha sonra taraftarlar da Burak'ın bu hareketini ıslıklarken, Burak Yılmaz da el hareketlerini sürdürdü.

''BOŞUNA GELDİNİZ'': Bursaspor karşısında oyundan alınırken tepkiler gösteren Burak Yılmaz, sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına; "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz !.." ifadelerini kullandı.