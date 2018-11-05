Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 11’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligde üst üste üçüncü maçını da beraberlikle tamamlarken, Bursaspor ise geçen hafta Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından haftayı bir puanla tamamladı.
BURAK'TAN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ: Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın 70'nci dakikada oyundan aldığı Burak Yılmaz, bu değişikliğe el hareketleriyle tepki gösterdi. Daha sonra taraftarlar da Burak'ın bu hareketini ıslıklarken, Burak Yılmaz da el hareketlerini sürdürdü.
''BOŞUNA GELDİNİZ'': Bursaspor karşısında oyundan alınırken tepkiler gösteren Burak Yılmaz, sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına; "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz !.." ifadelerini kullandı.
"BURAK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ, DOĞRU BİR İŞ YAPMADI": Teknik direktör Ünal Karaman, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken verdiği tepki ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Oyuncular sinir sistemiyle iş yapan insanlardır. Saha içerisinde zaman zaman gerginlikler olabilir. Onu anlayışla karşılayabilirim. Biz takım sporu yapıyoruz, bireysel spor yapmıyoruz. Dolayısıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl benim camiaya karşı sorumluluğum varsa, futbolcularımızın da camialarına karşı sorumlulukları var. Bu takım bütünlüğü içerisinde biz ve futbolcularımız da dahil olmak üzere takım sporu yapma gereği olarak sorumlulukları var. Burak sorumluluğunu yerine getirmemiştir, doğru bir iş yapmamıştır. Tabii ki tasvip etmiyorum. Elbette ki konuşacağız, kendi içimizde doğruyu bulacağız."
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