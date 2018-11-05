Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı sözler!

"BURAK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ, DOĞRU BİR İŞ YAPMADI": Teknik direktör Ünal Karaman, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken verdiği tepki ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Oyuncular sinir sistemiyle iş yapan insanlardır. Saha içerisinde zaman zaman gerginlikler olabilir. Onu anlayışla karşılayabilirim. Biz takım sporu yapıyoruz, bireysel spor yapmıyoruz. Dolayısıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl benim camiaya karşı sorumluluğum varsa, futbolcularımızın da camialarına karşı sorumlulukları var. Bu takım bütünlüğü içerisinde biz ve futbolcularımız da dahil olmak üzere takım sporu yapma gereği olarak sorumlulukları var. Burak sorumluluğunu yerine getirmemiştir, doğru bir iş yapmamıştır. Tabii ki tasvip etmiyorum. Elbette ki konuşacağız, kendi içimizde doğruyu bulacağız."