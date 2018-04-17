Burak Törer kimdir aslen nereli ne iş yapıyor fotoğraflar sızdı

Burak Törer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Burak Törer ne iş yapıyor asıl mesleği ne soruları magazin basınının gündemine taşındı. Gülben Ergen ile dolu dizgin aşk yaşadıkları iddia edilen Burak Törer'in hayatı merak konusu oldu. İkili her ne kadar ilişkilerini inkar etse de birlikte çekildikleri fotograflar basına sızdı. Birbirlerine olan bakışları aşklarını ele veren ikiliden aşk itirafı dolaylıda olsa ilk Gülben Ergen'den geldi. Bostancı'daki konserinde Gülben Ergen 'çok mutluyum' mesajını verdi. Peki gönlünü kaptırdığı Burak Törer kimdir, ne iş yapar?

Son günlerde adını her magazin programında sıkça duygumuz Burak Törer 1970 doğumlu ve aslen Erzurumlu. Törer bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Ayrıca Aydan Şener ile eski sevgili oldukları iddiası var.

GÜLBEN'DEN AŞK SİYANLİ: Erhan Çelik'ten olaylı bir şekilde ayrılan ve günlerce magazin gündeminde yer tutan Gülben Ergen'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranları ile buluşan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını doğrulayarak "Çok iyiyim ve mutluyum" dedi. Gülben Ergen (46), Bostancı Gösteri Merkezi'nde önceki akşam verdiği konserde bir itirafta bulundu. Yapımcı Burak Törer (48) ile aşk yaşadığını açıkladı.

BURAK TÖRER "BANA SORMAYIN" DEMİŞTİ

Burak Törer konu hakkında "Konuyu Gülben Hanım'a sorun, cevap veremem. O sanatçı" demişti.

BEKLENEN İTİRAF GELDİ: Geçtiğimiz aylarda Erhan Çelik ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını ilk kez açıkladı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI: Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirdi. Gülben Ergen'le aşk yaşadığı konuşulan Törer, bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener ile birlikteydi..

BURAK TÖRER KİMDİR: Prodüktördür. 1970 yılında dünyaya gelen Burak Törer aslen Erzurum‘ludur. Törer bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Burak Törer'in Aydan Şener'in eski sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

GÜLBEN ERGEN KİMDİR: Gülben Ergen (d. 25 Ağustos 1972; Erenköy, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, eski model, sunucu ve oyuncu.

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu.Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.

1988 yılında çekilen ve baş rolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi olmuştur. 1988 yılında bu defa Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte baş rolü paylaşmıştır. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak'la da Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.

1994 yılında Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in Haydi Söyle adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı.

Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve baş rolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı.

Ergen 1997 yılında ilk albümü Merhaba'yı çıkardı. Gümbür Gümbür Gülbence programı ile hayran kitlesini arttıran Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye adlı dizide Marziye karakterini canlandırdı.