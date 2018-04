Burak Özçivit'le Kerem Bursin'in başrolde olduğu Can Feda vizyonda!

Bu hafta vizyonda birbirinden güzel filmler izleyicileri bekliyor olacak. Uzun zamandır beklenen Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in başrolleri paylaştığı Can Feda filmi bu hafta vizyona girecekler listesinde. Nefes Vatan Sağolsun ve Dağ serilerinin ardından savaş türünde yine üst seviyelerde bir prodüksiyona sahip olan Can Feda filmi 6 kişilik özel kuvvetler timinin başındaki Yüzbaşı Alparslan ve Pilot Yüzbaşı Onur'un büyük bir tuzağı ortağa çıkardığı macerayı konu alıyor. Can Feda filmi gişenin favorileri arasında.