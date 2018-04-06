Burak Özçivit'le Kerem Bursin'in başrolde olduğu Can Feda vizyonda!

Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in başrollerini paylaştığı kaliteli prodüksiyonuyla dikkat çeken aksiyon dolu film Can Feda nihayet vizyona girdi. Türk özel kuvvetlerinin hikayesini konu alan dizi sinema severlere aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. İşte vizyondaki filmler...

Burak Özçivit'le Kerem Bursin'in başrolde olduğu Can Feda vizyonda!

Bu hafta vizyonda birbirinden güzel filmler izleyicileri bekliyor olacak. Uzun zamandır beklenen Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in başrolleri paylaştığı Can Feda filmi bu hafta vizyona girecekler listesinde. Nefes Vatan Sağolsun ve Dağ serilerinin ardından savaş türünde yine üst seviyelerde bir prodüksiyona sahip olan Can Feda filmi 6 kişilik özel kuvvetler timinin başındaki Yüzbaşı Alparslan ve Pilot Yüzbaşı Onur'un büyük bir tuzağı ortağa çıkardığı macerayı konu alıyor. Can Feda filmi gişenin favorileri arasında.

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Burak Özçivit'le Kerem Bursin'in başrolde olduğu Can Feda vizyonda!

"KARANLIK SIR": Amerika - İspanya ortak yapımı "Karanlık Sır", yetimhaneye götürülmemek için annelerinin ölümünü saklayan 4 kardeşin gerilim dolu hikayesini anlatıyor. Gerilimin sebebiyse yaşadıkları konağı şeytani bir varlıkla paylaşmaları. Korku türünü dramatik öğelerle birleştiren, gizemi sonuna kadar sürdüren, mekanın ve doğanın malzemelerini sonuna kadar kullanan sinema anlayışını seviyorum. Bence haftanın en izlenesi filmi. Charlie Heaton, George McKay ve Anna-Taylor Joy gibi genç oyuncuları buluşturan filmi Sercio Sançez yönetiyor.

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Burak Özçivit'le Kerem Bursin'in başrolde olduğu Can Feda vizyonda!

"KIZIM VE BEN": Cemal Hünal'ın başrolünde yer aldığı "Kızım ve Ben" bir baba kızın gerçek hikayesini sinema perdesine taşıyor. Karısının terk etmesi üzerine kızıyla başbaşa kalan özel harekat polisinin zorlu hayatını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Murat Gürvardar oturuyor.

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Burak Özçivit'le Kerem Bursin'in başrolde olduğu Can Feda vizyonda!

"FINDIK İŞİ 2": Amerika, Kanada ve Güney Kore yapımı "Fındık İşi 2" ailece izlemek isteyenler için ideal bir seçim. 2014 yapımı maceranın devamında Sincap Surly ve arkadaşlarının yaşadıkları yerin lunapark olmaması için verdikleri mücadele anlatılıyor. Yeni maceranın yönetmeni Cal Brunker.

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