Burak Özçivit Kerem Bursin Almanya'da yasaklandı Can Feda'ya şok

Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı Can Feda filmi Almanya'da yasaklandı. Bu şoke eden karar büyük yankı bulduç Konuyu Ali Eyüboğlu köşesine taşıdı... Can Feda Almaya'da neden yasaklandı?

Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in filmine büyük şok! Can Feda filmi Almanya'da yasaklandı. Bu şok kararın ardından henüz bir açıklama gelmezken, nedeni bilinmiyor. Gazeteci Ali Eyüboğlu bu yasak ardından açıklama da bulundu. Twitter

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Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in rol aldığı ve Türk askerinin başarısını anlatan 'Can Feda' filmi Almanya'da yasaklandı. Haberi Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcusu Ali Eyüboğlu açıkladı.



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Eyüboğlu, "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış neymiş Naziler’den bahsediyormuş..." ifadelerini kullandı.



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