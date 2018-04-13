Burak Özçivit Kerem Bursin Almanya'da yasaklandı Can Feda'ya şok

Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in filmine büyük şok! Can Feda filmi Almanya'da yasaklandı. Bu şok kararın ardından henüz bir açıklama gelmezken, nedeni bilinmiyor. Gazeteci Ali Eyüboğlu bu yasak ardından açıklama da bulundu.
Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in rol aldığı ve Türk askerinin başarısını anlatan 'Can Feda' filmi Almanya'da yasaklandı. Haberi Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcusu Ali Eyüboğlu açıkladı.
Eyüboğlu, "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış neymiş Naziler’den bahsediyormuş..." ifadelerini kullandı.
CAN FEDA FİLMİNİN KONUSU; Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.
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