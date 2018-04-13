Burak Özçivit Kerem Bursin Almanya'da yasaklandı Can Feda'ya şok

Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı Can Feda filmi Almanya'da yasaklandı. Bu şoke eden karar büyük yankı bulduç Konuyu Ali Eyüboğlu köşesine taşıdı... Can Feda Almaya'da neden yasaklandı?

Burak Özçivit Kerem Bursin Almanya'da yasaklandı Can Feda'ya şok

Burak Özçivit ve Kerem Bursin'in filmine büyük şok! Can Feda filmi Almanya'da yasaklandı. Bu şok kararın ardından henüz bir açıklama gelmezken, nedeni bilinmiyor. Gazeteci Ali Eyüboğlu bu yasak ardından açıklama da bulundu.

19
Burak Özçivit Kerem Bursin Almanya'da yasaklandı Can Feda'ya şok

Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in rol aldığı ve Türk askerinin başarısını anlatan 'Can Feda' filmi Almanya'da yasaklandı. Haberi Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yorumcusu Ali Eyüboğlu açıkladı.

29
Burak Özçivit Kerem Bursin Almanya'da yasaklandı Can Feda'ya şok

Eyüboğlu, "Almanlar Türk askerinin sanal alemde bile başarısını çekemedi. Yıllarca Hollywood'ın Amerikan askerini cephede başarıyla gösteren dünya kadar savaş filmiyle algı operasyonu yapanlar Can Feda'ya tahammül edemeyerek yasakladılar. Neymiş dazlak varmış neymiş Naziler’den bahsediyormuş..." ifadelerini kullandı.

39
Burak Özçivit Kerem Bursin Almanya'da yasaklandı Can Feda'ya şok

CAN FEDA FİLMİNİN KONUSU; Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro