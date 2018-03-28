Burak Özçivit Fahriye Evcen'i aldattı mı bu görüntüler skandal!

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? Uzun süredir aralarının açık olduğu iddia edilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlilikleri bitiyor mu? Burak Özçivit'in sarışın bir kadınla çekilen samimi görüntüleri olay yarattı.

Türkiye'nin en çok takip edilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen... İlişkileri, düğünler, tartışmaları, giydiklerine kadar her şeyleri pür dikkat incelendi, her hareketleri olay yarattı. Ancak asıl olay şimdi çıkacak. Çünkü Burak Özçivit cephesinden büyük bir bomba geldi. Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? İşte o skandal görüntüler... Twitter

Facebook

Google Plus

1 14

Bir giyim markasının yüzü olan oyuncu Burak Özçivit, dün lansman gecesine katıldı. Burak Özçivit'in yanında bu kez eşi Fahriye Evcen yoktu. Herkes Fahriye Evcen'in nerede olduğunu merak eder oldu. Ancak, Fahriye Evcen'in olmamasından çok bu görüntüler bomba etkisi yarattı...

Twitter

Facebook

Google Plus

2 14

O SARIŞIN KADIN KİM; Instagram'da 'gazetemagazin' isimli hesaptan atılan videoda Burak Özçivit'in, yanına gelen sarışın bir kadın ile samimi şekilde kulaktan kulağa konuştuğu görülüyor. Geceye Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen katılmamıştı.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 14