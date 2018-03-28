Burak Özçivit Fahriye Evcen'i aldattı mı bu görüntüler skandal!

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? Uzun süredir aralarının açık olduğu iddia edilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlilikleri bitiyor mu? Burak Özçivit'in sarışın bir kadınla çekilen samimi görüntüleri olay yarattı.

Burak Özçivit Fahriye Evcen'i aldattı mı bu görüntüler skandal!

Türkiye'nin en çok takip edilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen... İlişkileri, düğünler, tartışmaları, giydiklerine kadar her şeyleri pür dikkat incelendi, her hareketleri olay yarattı. Ancak asıl olay şimdi çıkacak. Çünkü Burak Özçivit cephesinden büyük bir bomba geldi. Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? İşte o skandal görüntüler...

114
Burak Özçivit Fahriye Evcen'i aldattı mı bu görüntüler skandal!

Bir giyim markasının yüzü olan oyuncu Burak Özçivit, dün lansman gecesine katıldı. Burak Özçivit'in yanında bu kez eşi Fahriye Evcen yoktu. Herkes Fahriye Evcen'in nerede olduğunu merak eder oldu. Ancak, Fahriye Evcen'in olmamasından çok bu görüntüler bomba etkisi yarattı...

214
Burak Özçivit Fahriye Evcen'i aldattı mı bu görüntüler skandal!

O SARIŞIN KADIN KİM; Instagram'da 'gazetemagazin' isimli hesaptan atılan videoda Burak Özçivit'in, yanına gelen sarışın bir kadın ile samimi şekilde kulaktan kulağa konuştuğu görülüyor. Geceye Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen katılmamıştı.

314
Burak Özçivit Fahriye Evcen'i aldattı mı bu görüntüler skandal!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran 2017'de evlenmişti. Evliliklerinde henüz birinci yılı tamamlamayan çift hakkında son zamanlarda birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de, Fahriye Evcen'in kıskançlıklarıydı.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro