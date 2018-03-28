Burak Özçivit Fahriye Evcen'i aldattı mı bu görüntüler skandal!

Türkiye'nin en çok takip edilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen... İlişkileri, düğünler, tartışmaları, giydiklerine kadar her şeyleri pür dikkat incelendi, her hareketleri olay yarattı. Ancak asıl olay şimdi çıkacak. Çünkü Burak Özçivit cephesinden büyük bir bomba geldi. Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? İşte o skandal görüntüler...
Bir giyim markasının yüzü olan oyuncu Burak Özçivit, dün lansman gecesine katıldı. Burak Özçivit'in yanında bu kez eşi Fahriye Evcen yoktu. Herkes Fahriye Evcen'in nerede olduğunu merak eder oldu. Ancak, Fahriye Evcen'in olmamasından çok bu görüntüler bomba etkisi yarattı...
O SARIŞIN KADIN KİM; Instagram'da 'gazetemagazin' isimli hesaptan atılan videoda Burak Özçivit'in, yanına gelen sarışın bir kadın ile samimi şekilde kulaktan kulağa konuştuğu görülüyor. Geceye Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen katılmamıştı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 29 Haziran 2017'de evlenmişti. Evliliklerinde henüz birinci yılı tamamlamayan çift hakkında son zamanlarda birçok iddia ortaya atıldı. O iddialardan biri de, Fahriye Evcen'in kıskançlıklarıydı.
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