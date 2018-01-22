Burak Özçivit Afrin paylaşımıyla rezil oldu yorumları kapattı

Burak Özçivit'in bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı ama oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum da geldi. Bazıları ise "Savaşa destek veriyorsan Afrin'e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor" benzeri yorumlar yazdı. Bunun üzerine Özçivit gönderisini yoruma kapattı.

