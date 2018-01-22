Burak Özçivit Afrin paylaşımıyla rezil oldu yorumları kapattı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' bugün 3. gününe girdi. Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı başlattığı harekata, sosyal medyadan da destek mesajları yağdı.
Burak Özçivit sosyal medya hesabından "Zeytin dalı harekatı" ile ilgili paylaşımda bulundu. Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak "Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." yazdı.
Burak Özçivit'in bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı ama oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum da geldi. Bazıları ise "Savaşa destek veriyorsan Afrin'e git. Paylaşım yapmakla bu işler olmuyor" benzeri yorumlar yazdı. Bunun üzerine Özçivit gönderisini yoruma kapattı.
İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı...
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