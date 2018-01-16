Bunu yapan insan olamaz yüzünü yok etti!

İnsanların arkadaşlarını doğru seçmeleri oldukça önemli. Birazdan göreceğiniz örneği oldukça uç bir örnek olsa da feyz almakta fayda var. Pakistan'da hostes olmak isteyen 29 yaşındaki genç kadın bu isteği yakın bir arkadaşının kıskançlığı sonucu hayale dönüştü. Genç kadının uğradığı asitli saldırı sonucu yüzü tanınmaz hale geldi. Genç kadın şimdilerde hem hayatta kalma hemde psikolojik olarak hayat dönmenin mücadelesini veriyor.



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Kıskançlığın seviyesi ne kadar üst düzeye çıkabilir? Pakistanlı 29 yaşındaki Kanwal Qayyum kıskanç arkadaşın kurbanı oldu. Uçak hostesi olmak isteyen genç kadının yüzünü arkadaşı sülfirik asitle yaktı.



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Saldırı sonucu burnunu kaybeden, yüzü tanınmaz hale gelen Kanwal bir dizi estetik operasyon geçirdi. Saçları da yanan genç kadına yardımcı olabilmek için İngiltere'den Saç nakli cerrahı Asim Shahmalak yardımcı oldu.



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