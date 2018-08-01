Bunamaya (demans) karşı tüketilmesi gereken 7 önemli besin

BUNAMA (DEMANS) NEDİR?
Bunama (demans), kısaca beyni etkileyen bozuklukların neden olduğu bir grup etkinin bütünsel adıdır ama belirli bir hastalık değildir. Demansı olan insanlar giyinmek ya da yemek yemek gibi normal faaliyetlerde bulunmakta zorlanabilir. Sorunları çözme veya duygularını kontrol etme yeteneklerini kaybedebilirler. Kişilikleri değişebilir, aniden sinirlenebilirler veya orada bulunmayan şeyleri görebilirler.
Demans çok yaşlı insanlarda yaygın olmakla birlikte, yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir. Bununla beraber demansın görülme sıklığı 50 yaşından sonra artar ve demans hastalığı ağır ilerleyen bir sürece sahiptir.
Hafıza kaybı, bunamanın ortak bir semptomudur. Bununla birlikte, tek başına hafıza kaybı demansınız olduğu anlamına gelmez. Demans hastaları, hafıza ve dil gibi iki veya daha fazla beyin fonksiyonuyla ciddi sorunlar yaşar.
Uzmanlar hiçbir yiyecek veya içeceğin mucize etkisi göstermediğini önemli olanın sağlıklı ve dengeli beslenmek, bol sebze,meyve, zeytinyağı ve balık ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak olduğunu söyleyerek bu konuda 7 besine dikkat çekiyorlar. İşte o besinler;
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