Bulldog dehşeti! Ambulansa girip doktoru da ısırdı

Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlikeyi, İzmir’de yaşanan olay, bir kez daha gözler önüne serdi. 30 Mart akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaralı kadının yanında sessizce bekleyen bulldog köpeğe karşı hiçbir önlem almadan müdhale etmek istedi. Köpemk bu sefer sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın içine kaçan doktor saldırıdan kurtulamadı. Köpek ambulansın içinde doktoru ısırdı, ambulansın için kan gölü oldu. Saldırgan köpeği polisin açtığı ateş de durduramadı.
30 Mart akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken talihsiz kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline de saldırmaya başladı.
Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. Vahşi köpek, doktorun kapıyı kapatmasına fırsat vermeden açık olan yan kapıdan ambulansın içine girerek burada doktora saldırdı.
Öfkeli köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. 112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet güçleri, saldırgan hayvana ateş ederek doktoru ölümden kurtardı.
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