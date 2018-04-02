Bulldog dehşeti! Ambulansa girip doktoru da ısırdı

Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlikeyi, İzmir’de yaşanan olay, bir kez daha gözler önüne serdi. 30 Mart akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaralı kadının yanında sessizce bekleyen bulldog köpeğe karşı hiçbir önlem almadan müdhale etmek istedi. Köpemk bu sefer sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın içine kaçan doktor saldırıdan kurtulamadı. Köpek ambulansın içinde doktoru ısırdı, ambulansın için kan gölü oldu. Saldırgan köpeği polisin açtığı ateş de durduramadı.