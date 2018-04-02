Bulldog dehşeti! Ambulansa girip doktoru da ısırdı

İzmir’de çiçekçi kadına saldıran Bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, saldırgan hayvana ateş etti. Buna rağmen saldırısını devam ettiren vahşi köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti.

Bulldog dehşeti! Ambulansa girip doktoru da ısırdı

Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlikeyi, İzmir’de yaşanan olay, bir kez daha gözler önüne serdi. 30 Mart akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaralı kadının yanında sessizce bekleyen bulldog köpeğe karşı hiçbir önlem almadan müdhale etmek istedi. Köpemk bu sefer sağlık ekibine saldırdı. Ambulansın içine kaçan doktor saldırıdan kurtulamadı. Köpek ambulansın içinde doktoru ısırdı, ambulansın için kan gölü oldu. Saldırgan köpeği polisin açtığı ateş de durduramadı.

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Bulldog dehşeti! Ambulansa girip doktoru da ısırdı

30 Mart akşamı İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken talihsiz kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline de saldırmaya başladı.

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Bulldog dehşeti! Ambulansa girip doktoru da ısırdı

Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. Vahşi köpek, doktorun kapıyı kapatmasına fırsat vermeden açık olan yan kapıdan ambulansın içine girerek burada doktora saldırdı.

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Bulldog dehşeti! Ambulansa girip doktoru da ısırdı

Öfkeli köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. 112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet güçleri, saldırgan hayvana ateş ederek doktoru ölümden kurtardı.

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