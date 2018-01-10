Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Başkanlık seçiminde yüzde 60'ın üzerinde oy beklediğini vurgulandı.

CNNTürk'te yayınlanan Ne oluyor? programının konuğu Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi olan yüzde 60'ın da üstüne çıkabileceklerini belirtti.

"YÜZDE 50+1'E TALİP DEĞİLİZ"

Şirin Payzın'ın sunduğu programda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yüzde 50+1 iktidar yapabilir ama biz yüzde 50+1'e talip değiliz. Genel Başkanımız 60 dedi. 60 da olur üstü de olur." ifadelerini kullandı.

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