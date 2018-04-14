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Bülent Seyran: Diziden sonra yüzlerce evlilik teklifi alıyorum

Bülent Seyran: Diziden sonra yüzlerce evlilik teklifi alıyorum

Oyuncu Bülent Seyran, önceki gün sabahın erken saatlerinde Maçka Parkı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 09:36 - Güncelleme: 14-04-2018 09:36

Yürüyüş öncesi esneme ve ısınma hareketleri yapan Bülent Seyran'ın, bir hayli kilo vermiş olması dikkatlerden kaçmadı. Ayak üstü gazetecilerin sorularına cevap veren oyuncu, yakın zamanda bir projeyle ekranlara döneceğini belirterek, "Bir dönem dizisiyle ekranlara dönüyorum. Türkiye ile beraber Rusya'da da aynı anda ekranlara gelecek. Çekimlerimiz başladı, ama dizinin diğer detaylarını yapım şirketi sizlerle paylaşır" dedi.

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Seyran, "Özellikle Güney Amerika kıtasında geniş hayran kitlelerine sahipsiniz. Oradaki hayranlarınızın size bakış açısı nasıl, bu zamana kadar ilginç teklifler aldığınız oldu mu?" sorusuna, "Evet, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanan bir dizi oldu ve hala yankıları sürüyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen sosyal medya üzerinden hala binlerce mesaj alıyorum. Dizi şu sıralarda İspanya'da yayınlanmaya başladı. Peru, Şili, Arap ülkeleri derken İspanya da eklendi. Bu ülkelerden yüzlerce evlilik teklifi aldım. Birçok enteresan mesaj geliyor ama beni en çok gülümseten evlilik teklifleri oluyor" dedi.

 

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