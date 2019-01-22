Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş: Bülent iki elim yakanda

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine ateş püskürdü.

Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş: Bülent iki elim yakanda

Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş'ın arasına kara kedi girdi. Abi Yalçın Serttaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine ateş püskürdü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yalçın Serttaş, kardeşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. "Ben hayatımı, çocuklarımın istikbalini ona verdim. 7-8 senedir beni bir telefonla dahi aramış insan değildir. Beni öyle bir hastalığa düşürdü ki, üzüntüden. Kimse inanmıyor yaşadığıma dahi...

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Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş: Bülent iki elim yakanda

Bazı konular oldu telefon açıyorum, cevap vermiyor. Dedim ki 'Bülent böyle böyle bana 5 bin TL gönder'. 'Sen bana emrediyorsun' dedi. Sonra gönderdi inkar yok... Ama bu hastalığımda çok büyük param gitti. Vahap Avcı'ya dedim ki 'bunlar beni hastaneye götürüyorlar ama almazlar, burada bırakırlar' dedim.Öyle de oldu. Ankara'ya hastaneye getirdiler beni.

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Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş: Bülent iki elim yakanda

Bilgin Serttaş 2. gün 'işim var' deyip İstanbul'a gitti. Bu süreçte Bülent Serttaş yanıma gelmeyi bırak, aramadı bile. 110 kilodan 48 kiloya düştüm. Hastaneden çıkıp Malatya'ya döndüm. Çünkü öleceğimi biliyorum. 38 senede 75 bin TL ama eksisi artısı vardır 100 bin lira diyelim, o kadar bana verdiği para...

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Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş: Bülent iki elim yakanda

'Abi bir şöhret olsam sana arabanın kralını alacağım, evin kralını alacağım, lokanta açacağım' diyordu. 'amin' diyordum hep. Benim durumun çok iyiydi, hala da iyi. Onun bir şeyine ihtiyacım yok.2015 yılında benim için 'ölüyor' demişler. Yataktan kalkamıyordum. Geldiler yanıma 'Seni Amerika'ya götüreceğiz' dedi. Şov yaptı, bırak Allah aşkına.

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