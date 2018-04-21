Bülent Ersoy Tarkan'a resti çekti!

Bülent Ersoy, Posta Gazetesi'nin haberine göre; 'Ümit Hırsızı' şarkısının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala Tarkan'a telefon açıp “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' diyor. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar” ifadelerini kullandı. Tarkan ise usta sanatçıya, "Aklınızı kim karıştırıyor? Baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım" cevabını verdi.