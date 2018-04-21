Bülent Ersoy Tarkan'a resti çekti!

Bülent Ersoy Tarkan'la seslendirdiği 'Ümit Hırsızı' şarkısının piyasaya çıkmasına çok az bir zaman kalmasına yakın Tarkan'ı arayarak şarkının yeniden yorumlanmasını istemiş. Tarkan'ın usta sanatçıya 'Baştan yapamayız. Zaman yok' demesi üzerine Ersoy şarkıyı iptal etmiş.

Bülent Ersoy Tarkan'a resti çekti!

Bülent Ersoy, Posta Gazetesi'nin haberine göre; 'Ümit Hırsızı' şarkısının piyasaya çıkmasına sayılı günler kala Tarkan'a telefon açıp “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim. Yakın çevrem 'Çok arabesk' diyor. Senfonik hale gelirse iyi olacağını söylüyorlar” ifadelerini kullandı. Tarkan ise usta sanatçıya, "Aklınızı kim karıştırıyor? Baştan yapamayız. Zaman yok. Bir kez daha düşünün. Sizi daha sonra ararım" cevabını verdi.

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Bülent Ersoy Tarkan'a resti çekti!

"EŞİM HAMİLE": Tarkan’dan haber bekleyen Bülent Ersoy, telefon gelmeyince Megastar'ı tekrar aradı. Ünlü popçu, “Avrupa turnesindeyim. Eşim hamile, tekrar stüdyoya giremem, şarkıda problem yok” dedi. Bu sözler üzerine ikili gerildi. Bülent Ersoy, “Şarkı iptal. Çıkarmıyorum” diyerek telefonu kapattı.

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Bülent Ersoy Tarkan'a resti çekti!

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Bülent Ersoy Tarkan'a resti çekti!

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