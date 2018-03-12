Bugün herkes o eve akın etti! Ambulanslar kapıda bekledi

İran'da içinde Mina Başaran'ın da bulunduğu Başaran Holding'e ait düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı, düşen jetteki 11 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi.