Bugün Düğünümüz Var ilk hafta yarışmacıları kimdir gelinler ve damatlar

TV 8 ekranlarının yeni yarışması Bugün Düğünümüz Var ilk haftasıyla olaylı bir giriş yaptı. Hafta içi hergün saat 13.00'te izleyici karşısına çıkacak olan Bugün Düğünümüz var ilk hafta (6 Temmuz - 10 Temmuz ) yarışmacıları kimler hepsi haberimizde.

Bugün Düğünümüz Var ilk hafta yarışmacıları kimdir gelinler ve damatlar

TV 8 ekranlarında yeni bir fenomen başlıyor 'Bugün Düğünümüz Var'. Hafta içi hergün izleyici karşısına çıkacak olan Bugün Düğünümüz Var, saat 13.00'te yayında olacak. Gelenek ve göreneklerin harfiye uygulanacağı yarışmada 'En iyi düğünü ben yaparım' diyen, 50 bin liralık ödülün sahibi olacak.

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Bugün Düğünümüz Var ilk hafta yarışmacıları kimdir gelinler ve damatlar

Bugün Düğünümüz Var'ın sunuculuğunu ise tanıdık bir yüz, Sema Öztürk üstlenecek. Yarışmacılar her hafta değişecek. Cuma günü yapılacak final bölümünde, düğünleri izleyen iki halk jürisi ve gelinlerin bir birlerine verdikleri puanlarla kazanan çift büyük ödülün sahibi olacak.

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Bugün Düğünümüz Var ilk hafta yarışmacıları kimdir gelinler ve damatlar

İlk bölümün ve haftanın ilk gününün yarışmacıları Aylin ve Mehmet Duman çifti oldu. Damat tarafının Mardin'li, gelin tarafının Trakyalı olduğu düğünde birbirinden ilginç anlara sahne oldu.

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Bugün Düğünümüz Var ilk hafta yarışmacıları kimdir gelinler ve damatlar

Bugün Düğünümüz Var programında ilk olarak Aylin ve Mehmet beyin düğününü izleyip yorumlayacağız. Aylin ise Bugün Düğünümüz Var programında en iddialı düğünün kendilerinin düğünü olduğunu iddia edecek.

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