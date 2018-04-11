Bu yöntem siyah noktaları yok ediyor

Siyah noktalar çoğunlukla yağlı ciltlerde görünüyor. Siyah noktaların oluşma sebebi ise gözeneklerin tıkanarak hava almaması. İşte siyah noktalarınızı yok ederek tekrar oluşmasını engelleyen harika maskeler…

Bu yöntem siyah noktaları yok ediyor

KARBONAT: Karbonat sivilcelerin giderilmesinde olduğu kadar siyah noktalardan kurtulmak için de etkili bir silah. Bunun sebebi aslında basit, karbonat küçük granüllü yapısı ile doğal bir peeling işlevi görüyor. Üstelik çok hesaplı! 2 yemek kaşığı karbonatı maden suyu ile karıştırıp macun haline getirin. Ciltteki sorunlu bölgelere masaj yaparak uygulayın. Ilık suyla durulamadan önce birkaç dakika kurumasını bekleyin. Bu karışımı haftada bir ya da iki kere uygularsanız faydasını göreceksiniz.

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Bu yöntem siyah noktaları yok ediyor

LİMON SUYU: Siyah noktalar açık ve tıkanmış gözeneklerin havayla teması ile oluştuğu için bu noktaları "küçültmek" biraz işinizi kolaylaştırabilir. Limon suyunun sıkılaştırıcı özelliği bu iş için biçilmiş kaftan gibi gözükse de geçici olarak cildi beyazlatıp güneşe karşı hassasiyet yaratabilir. Bu yüzden limon metodunu yaz mevsiminde deneyecekseniz bir daha düşünün. Eğer hassas bir cildiniz varsa limon suyunu mutlaka temiz su ya da gül suyu ile karıştırarak inceltin. 1 limonu küçük bir kavanoza sıkın, pamuğu limon suyuna batırın. Pamuğun sadece nemlenmesi yeterli. Problemli bölgelere uyguladıktan 20 dakika sonra durulayın. Hatırlatmakta fayda var, limon suyu bazen yüzünüzü yakabilir. Göz bölgenizden, yaralarınızdan mutlaka uzak tutun.

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Bu yöntem siyah noktaları yok ediyor

YEŞİL ÇAY: Sivilceye meyilli ciltler yeşil çayı çok sever. İçindeki antioksidanlar fazla yağı temizlemeye yardımcı olup ciltteki iltihabı azaltır. Bunun için gerekli olan tek şey sabahları demleyeceğiniz yeşil çay! Yeşil çayın soğumasını bekleyip siyah noktaların üzerine sürün. En az 10 dakika kurumasını bekleyin ve durulayın. Ardından nemlendiricinizi uygulamayı unutmayın.



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Bu yöntem siyah noktaları yok ediyor

ŞEKER: Evde kolayca bulabileceğiniz beyaz ya da esmer şeker ile yapılan bu peeling cüzdanınızı da yakmayacak. 1 bardak şekeri 4 kaşık jojoba yağı ile kavanoza ekleyip güzelce karıştırın. Parmaklarınızla ıslak cilde nazikçe masaj yaparak uygulayın. Durulayıp nemlendirin. Cildinizde hassasiyet yaratmamak için haftada en fazla 2-3 kez uygulayın. Karanlık bir yerde saklayın. İçindeki yağ sayesinde ömrü de uzun olacaktır. Cildimizdeki koruyucu sebuma benzerliğinden ötürü jojoba yağını tercih ettik fakat elinizdeki badem yağı, zeytinyağı gibi başka faydalı yağları da değerlendirebilirsiniz.

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