Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!

Buzdolabının dondurucu kısmı etten ekmeğe birçok yiyeceği uzun süre saklamak için en doğru yerlerden biri. Fakat bazı yiyecek ve içecekler var ki kesinlikle buzluktan uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bu ürünleri buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüzde ya lezzeti ya da dokusu bozuluyor. "Nedir bu ürünler?" diyorsanız işte cevaplarını...