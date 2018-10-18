Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!

Buzdolabının dondurucu kısmı etten ekmeğe birçok yiyeceği uzun süre saklamak için en doğru yerlerden biri. Fakat bazı yiyecek ve içecekler var ki kesinlikle buzluktan uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bu ürünleri buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüzde ya lezzeti ya da dokusu bozuluyor. "Nedir bu ürünler?" diyorsanız işte cevaplarını...
Süt
Sütü dondurup erittiğiniz zaman içindeki su ve diğer maddeler birbirinden ayrılıyor. Katı maddeler topaklar halinde sütün üzerinde yüzüyor. Bu durum lezzetini bozmasa da sütü büyük oranda kullanılmaz hale getiriyor.
Patates
Patatesi çiğ haldeyken kesinlikle dondurmayın. İçinde su miktarı yüksek olan bu sebze çözüldükten sonra sertliğini kaybediyor. Ancak pişmiş patatesi dondurabilirsiniz. Bir sorun yaşanmayacaktır.
Kızarmış yiyecekler
Kızarmış yiyecekleri buzluğa koyduğunuz anda o çıtır çıtır gevrek dokularını tamamen kaybetmelerine neden olursunuz. Eğer tavuk parçaları gibi dondurup sonradan yemek istediğiniz ürünler varsa dolaba koymadan önce fırında pişirmek daha mantıklı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER