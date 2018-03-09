Bu ünlüler doğuştan yetenekli

Bu ünlülerin tek yeteneği oyunculuk ya da şarkı söylemek değil resim onlar için adeta bir tutku... Bazıları ünlü olmadan önce de resim yapıyordu, sanat alanında başka dallara yönelseler de hobi olarak yapmaya devam ettiler, ya da kendilerine yeni hobi ararken resim dünyasına girip kendilerini geliştirdiler ve ortaya böyle muhteşem eserler çıktı. Bu konuda çok iyiler eserleri genelde yardım amaçlı satışlarda yer alıyor işte resim yeteneği ile doğan ünlüler.. Jim Carrey
Bu ünlülerin tek yeteneği oyunculuk ya da şarkı söylemek değil resim onlar için adeta bir tutku... Bazıları ünlü olmadan önce de resim yapıyordu, sanat alanında başka dallara yönelseler de hobi olarak yapmaya devam ettiler, ya da kendilerine yeni hobi ararken resim dünyasına girip kendilerini geliştirdiler ve ortaya böyle muhteşem eserler çıktı. Bu konuda çok iyiler eserleri genelde yardım amaçlı satışlarda yer alıyor işte resim yeteneği ile doğan ünlüler.. Michael Jackson
Bu ünlülerin tek yeteneği oyunculuk ya da şarkı söylemek değil resim onlar için adeta bir tutku... Bazıları ünlü olmadan önce de resim yapıyordu, sanat alanında başka dallara yönelseler de hobi olarak yapmaya devam ettiler, ya da kendilerine yeni hobi ararken resim dünyasına girip kendilerini geliştirdiler ve ortaya böyle muhteşem eserler çıktı. Bu konuda çok iyiler eserleri genelde yardım amaçlı satışlarda yer alıyor işte resim yeteneği ile doğan ünlüler.. Marilyn Manson
Bu ünlülerin tek yeteneği oyunculuk ya da şarkı söylemek değil resim onlar için adeta bir tutku... Bazıları ünlü olmadan önce de resim yapıyordu, sanat alanında başka dallara yönelseler de hobi olarak yapmaya devam ettiler, ya da kendilerine yeni hobi ararken resim dünyasına girip kendilerini geliştirdiler ve ortaya böyle muhteşem eserler çıktı. Bu konuda çok iyiler eserleri genelde yardım amaçlı satışlarda yer alıyor işte resim yeteneği ile doğan ünlüler.. Anthony Hopkins
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