Bu ülkelerde benzin sudan ucuz!

Bloomberg ajansı, Aİ-95 benzininin hangi ülkelerde en ucuz hangi ülkelerde en pahalı tüketildiğini gözler önüne seren bir tablo hazırladı.

Tabloya göre, benzinin en ucuz olduğu ülke 0.01 dolardan az bir fiyatla Venezüela. Rusya da en ucuz benzinin tüketildiği ilk 10 ülke arasında. Türkiye ise litre başına ortalama 1.36 dolar fiyatla 26. sırada.