Bu ülkelerde benzin sudan ucuz!

Bloomberg ajansı, Aİ-95 benzininin hangi ülkelerde en ucuz hangi ülkelerde en pahalı tüketildiğini gözler önüne seren bir tablo hazırladı.
Tabloya göre, benzinin en ucuz olduğu ülke 0.01 dolardan az bir fiyatla Venezüela. Rusya da en ucuz benzinin tüketildiği ilk 10 ülke arasında. Türkiye ise litre başına ortalama 1.36 dolar fiyatla 26. sırada.
Bloomberg'in hazırladığı tabloya göre, dünyada benzinin en ucuz olduğu ülke litre başına 0.01 dolarla Venezüela. İran 0.28 dolarla ikinci, Kuveyt de 0.35 dolarla üçüncü sırada.
İlk 10'da yer alan ülkelerse sırasıyla Nijerya (0.41 dolar), Mısır (0.43 dolar), Suudi Arabistan (0.54 dolar), Malezya (0.54 dolar), Endonezya (0.67 dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (0.68 dolar) ve Rusya (0.72 dolar) oldu.
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