Bu ülkede kadınlar çok eşli! En az 7 tane kocaları var

Nepal ile Tibet arasında bir vadi de yaşayan Niyma kabilesi, dünyanın en sıradışı insan topluluklarında biri. Anaerkil yapıya sahip olan Niyma kabilesinde, kadınlar çok eşli olarak yaşıyor.

Bu ülkede kadınlar çok eşli! En az 7 tane kocaları var

Dünyanın farklı yerlerinde, adını hiç duymadığımız birçok insan topluluğu yaşıyor. Hayat tarzları, dilleri, inançları ve aklınıza gelecek her şey çok farklı. Bunlardan biri de Nepal ile Tibet arasında yaşayan, Niyma adlı bir kabile...

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Bu ülkede kadınlar çok eşli! En az 7 tane kocaları var

Nepal ile Tibet arasındaki Nyimba Vadisi'nde Niyma adındaki bir topluluk yaşıyor. Burada kadınlar birer çocuk fabrikası gibi çalışıyor. Nüfus oranlarını arttırmak ve tarlalarda çalışacak bireyler yetiştirmek isteyen bu toplum böyle bir karar almış.





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Bu ülkede kadınlar çok eşli! En az 7 tane kocaları var

Çok eşlilik durumlarını daha önce duydunuz. Ama bu genellikle çok eşli erkekler olarak karşımıza çıktı. Ancak bu kabile de işler tersine dönüyor. Anaerkil bir yapıya sahip olan kabile de, çok eşli olan taraf kadınlar.

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Bu ülkede kadınlar çok eşli! En az 7 tane kocaları var

Böyle evliliklere 'polyandry' deniliyor. Bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilik, tarihten günümüze kadar bilinen standart evliliktir. Sonra çok eşli evlilikler de bazı toplumlarda yoğun olarak uygulandı. Ama böylesi görülmedi. Bu kadınların en az iki en çok 7 kocası bulunuyor.





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